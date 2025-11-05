Призрак "Львовской брамы" и станции на Троещине — что стоит знать о метро в Киеве

Станция "Днепр" в Киеве, 1962 год. Фото: ЦДКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

На 60 лет позже, чем в Париже, и на 35 раньше, чем в Варшаве. Киевское метро празднует день рождения. Ему исполняется 65 лет.

К годовщине столичного метрополитена Новини.LIVE вспоминают о романтике первых станций и призраках, которые переродились в легенды.

Киевский метрополитен открыли в 1960 году

Идея построить метро в столице появилась еще в конце 19 века, но сначала Первая мировая война, а затем и Вторая, помешали. Весной 1945 года чиновники утверждают план реконструкции Киева. В документе упоминают о строительстве подземного транспорта. Речь идет о 22 станциях на трех ветках метро: Святошино — Бровары, Куреневка — Сталинка (сейчас Оболонь — Теремки) и Сырец — Печерск.

Официальное открытие отмечали 6 ноября. Машинист Иван Виноградов проехал праздничный маршрут вместе с партийным начальством. Тогда в столице появились "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр". В первых поездах было по три вагона, а за десятилетия их стало на один больше.

Иван Виноградов, 1960 год. Источник: ЦДКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного по запросу "Бабель"

Вторая самая глубокая станция метро в мире — "Арсенальная"

Эта станция стала большим вызовом для тогдашних инженеров. Ее географическое расположение под Печерскими холмами повлияло на планирование. Пришлось построить два эскалаторных тоннеля, а между ними — цилиндрический вестибюль, который сооружали сначала на поверхности, а затем опустили на глубину 50 метров.

Технически это было так: огромный железобетонный "стакан" без дна весил 3 тысяч тонн и его накрыли бетонным куполом. Под своим весом он постепенно ринулся вниз, а рабочие понемногу вынимали из-под него землю.

Строительство метро "Арсенальная, 1950. Фото: О. Хоменко, старая газета

Еще три года назад станция считалась самой глубокой в мире — 105,5 метра. Однако в 2022 году китайцы побили рекорд. Они открыли в городе Чунцин станцию "Хуньяньцунь", глубина которой — 116 метров.

Строительство вестибюля, 1958 год. Фото: ЦДКФФА Украины им. Пшеничного

"Слава Украине" на Золотых Воротах

Станция "Золотые ворота" появилась 31 декабря 1989 года. Это была настоящая сенсация, ведь красота мозаичных панно поразила всех присутствующих и продолжает вызывать у киевлян восторг.

Над проектом работали архитекторы Борис и Вадим Жежерины. Главной темой стало историческое наследие Киевской Руси. На мозаиках изображены основатели столицы — Аскольд, Даниил Галицкий, Нестор Летописец и другие выдающиеся деятели. На других стенах станции любуются старинные храмы — Софийский и Успенский соборы, Кирилловская и Десятинная церкви. Особо внимательные киевляне и гости столицы могут отыскать Архангела Михаила и Георгия Змееборца на выходе в город.

Метро "Золотые ворота". Фото: Олег Тоцкий

Главной сенсацией стал пример борьбы с советским режимом. Однако послание авторов не сразу заметили. В вестибюле между эскалаторами на мозаичном карнизе притаилась надпись "Слава Украине". Она выложена ярко-красной смальтой, хотя сейчас ее трудно разглядеть. Десятки лет эта история считалась городской легендой, пока архитекторы не подтвердили ее правдивость.

Надпись "Слава Украине". Фото: Киевский метрополитен

Станции, которые стали призраками

Самая известная и самая желанная станция — "Львовские ворота". Ее построили на зеленой ветке в 1980-х годах между "Золотыми воротами" и "Лукьяновской".

Один из проектов дизайна станции "Львовские ворота". Фото: LJ

Открыть станцию не суждено было из-за спора о выходе. Один из вестибюлей планировали возвести возле Контрактовой площади, а другой — рядом с рынком на Валах, впрочем, проект "заморозили".

Главные конфликтные моменты — это застройка площади и дефицит средств. К "разморозке" вопроса вернулись в 2022 году. Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на проект нового входа на станцию. Вестибюль мог бы появиться на улице Сечевых Стрельцов, а стоимость работ оценили в более 73 млн грн. Однако полномасштабное вторжение отбросило этот процесс в забвение.

Станция метро "Львовские ворота". Фото: LJ

Еще один призрак — станция "Теличка". Ее начали строить в 1991 году между "Выдубичами" и "Славутичем". Однако, уже через год работы остановили. Причины исторические — экономический кризис и слом советской системы в Украине. Ранние планы создать на этой местности индустриальный район, а следовательно увеличить пассажиропоток, развеялись в воздухе. Городские власти отложили проект, а станцию превратили в техническую остановку.

Станция "Теличка". Фото: Live Journal

Еще одна "консерва" — остановка "Герцена" между "Лукьяновской" и "Дорогожичами". Расчет строительства был на потребности передвижения рабочих Киевского мотоциклетного завода. Однако в 1990-х завод закрылся, а станция стала ненужной.

Станция "Герцина". Фото: Live Journal

Долгожданное метро на Троещину и скандал на Виноградаре

Вечно можно слушать "Не прислоняться" и обещания городских властей о метрополитене на Троещине. Впервые о строительстве Подольско-Выгуровской линии метрополитена заговорили еще в 1980-х годах. Тогда линию от Вокзальной и до конечной станции "Воскресенская" хотели завершить до 2021 года, но воз и ныне там. Десятилетия продолжались дискуссии, планирование и попытки воплотить проект.

Последний раз вспомнили о метро в сентябре 2025 года. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА анонсировал — строительство участка от станции "Глубочицкая" до станции "Радужная" на левом берегу.

Станция метро "Радужная". Фото: проект

Линия будет включать шесть станций: "Глубочицкая", "Подольская", "Радужная" и три в конструкциях самого мостового перехода. Также предусмотрены пересадочные узлы между станциями "Лукьяновская" — "Глыбочицкая" и "Тараса Шевченка" — "Подольская".

Более того, мэр столицы Виталий Кличко предложил привлечь 68 млрд грн кредитных средств на это строительство. Соответствующий проект решения поддержан профильной комиссией. Удастся ли мэру воплотить мечту левобережцев в реальность, покажет время.

Станция "Мостицкая". Фото: проект

Зато кейс "Виноградаря" имеет шансы завершиться счастливо. Строительство активно продолжается. Виталий Кличко заявил на сессии Киевсовета 9 октября, что в планах открытие двух станций — "Мостицкая" и "Проспект Правды". Одну из них должны достроить уже в следующем году. Вспомнить перепитии с метро на Виноградаре можно в материале "Наша справа".

Напомним, что не так с ремонтом на Южном мосту в Києве. Также стало известно, разрешат ли курсировать метро во время воздушных тревог.