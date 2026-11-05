Пробки возле Южного моста в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

В Киеве пробки у Южного моста продолжаются уже несколько недель подряд. Жители столицы жалуются на трудности с передвижением между левым и правым берегами. Один из них заявил, что раньше дорога занимала полчаса, а сейчас — гораздо дольше.

Об этом местные жители рассказали в комментарии журналистке Новини.LIVE Диане Шликовой.

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Пробки у Южного моста

Одна из местных жительниц отметила, что киевляне должны терпеть и пережить эти проблемы. Другой мужчина пожаловался, что не знает, как переехать через мост.

Автомобили в пробках. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

"Я вообще на машине езжу, а сегодня решил поехать на автобусе", — говорит Андрей.

По его словам, раньше дорога занимала полчаса, сейчас — час, а домой — два с половиной часа.

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Другой местный житель Руслан отметил, что пока не пользовался автобусами, а вызывает такси.

"В зависимости от того, во сколько мне нужно добраться. Если мне нужно быстро, то такси. Если я никуда особо не спешу, то автобус", — говорит он.

Пробки у Южного моста. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

Еще одна женщина сообщила, что ситуация сложная, поскольку приходится опаздывать на работу.

"Руководство спрашивает, почему ты опоздала, почему не выходишь раньше. Но все равно будешь опаздывать, потому что пробки стоят с других сторон", — отметила киевлянка.

Как писали Новини.LIVE, после нескольких масштабных российских обстрелов Южный мост в Киеве до сих пор функционирует с ограничениями. Это уже несколько недель вызывает значительные пробки по утрам. Сложная ситуация на дорогах вынудила столичные власти вмешаться в работу общественного транспорта.

А 4 ноября в Киеве возле станции метро "Теремки" и торгового центра возникли значительные транспортные затруднения. Из-за перекрытия бетонными блоками большей части проезжей части на Кольцевой дороге образовалась многокилометровая пробка.