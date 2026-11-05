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Головна Київ Затори біля Південного моста: жителі скаржаться на складнощі

Затори біля Південного моста: жителі скаржаться на складнощі

Ua ru
5 листопада 2026 17:19
Затори біля Південного мосту в Києві: кияни скаржаться на тривалу дорогу та запізнення Новини.LIVE/Діана Шликова
Затори біля Південного моста в Києві. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

У Києві затори біля Південного мосту тривають уже декілька тижнів підряд. Жителі столиці скаржаться на складнощі з пересуванням між лівим та правим берегами. Один з них заявив, що раніше дорога займала пів години, а зараз набагато більше.

Про це місцеві розповіли у коментарі журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій.

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Затори біля Південного моста

Одна з місцевих жительок зазначила, що кияни повинні витримати та пережити ці проблеми. Інший чоловік поскаржився, що не знає як переїхати міст. 

Затори біля Південного моста в Києві 5 листопада
Автомобілі в заторах. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

"Я взагалі на машині їжджу, а сьогодні вирішив на автобусі", — каже Андрій. 

За його словами, раніше дорога займала пів години, зараз — годину, а додому дві з половиною години.

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"Залежно від того, в який час мені треба добратися. Якщо мені треба швидко, то таксі. Якщо я нікуди особливо не поспішаю, то автобус", — каже він.

Південний міст Києва 5 листопада
Затори біля Південного моста. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Ще одна жінка повідомила, що ситуація складна, оскільки доводиться запізнюватися на роботу

"Керівництво запитує, чому ти запізнилася, чому не виходиш раніше. Але все одно будеш запізнюватися, тому що затори стоять з інших сторін", — зазначила киянка.

Як писали Новини.LIVE, після декількох масштабних російських обстрілів Південний міст у Києві досі функціонує з обмеженнями. Це вже декілька тижнів спричиняє значні затори вранці. Складна ситуація на дорогах змусила столичну владу втручатися в роботу громадського транспорту

А 4 листопада у Києві поблизу станції метро "Теремки" та торгового центру виникли значні транспортні ускладнення. Через перекриття бетонними блоками більшої частини проїжджої частини на Кільцевій дорозі утворився багатокілометровий затор.

Київ міст затори автобуси автомобіль
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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