Главная Киев Операция "Чистый город" — сколько после этого собирался Киевсовет

Операция "Чистый город" — сколько после этого собирался Киевсовет

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 18:01
Операция Чистый город — Киевсовет собирался с февраля только дважды
Заседание Киевсовета. Фото: Вечірній Київ

С начала коррупционного расследования "Чистый город", которое началось в феврале 2025 года, Киевсовет собирался только дважды. Однако по регламенту заседания должны проводиться ежемесячно.

Об этом сообщил депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко в эфире "Київського часу".

Читайте также:

Почему не проходят заседания Киевсовета

Витренко отметил, что с 10 февраля этого года после скандала с операцией НАБУ и САП горсовет собирался только дважды, хотя по регламенту заседания должны проводиться ежемесячно.

По словам депутата, из-за политического кризиса в Киевсовете была заблокирована работа большинства комиссий.

"Земельная комиссия и другие практически не функционировали. Сейчас активно работают только несколько комиссий — бюджетная, по вопросам имущества и регуляторной политики, а также комиссия по предпринимательской деятельности", — поделился чиновник.

Он добавил, что за весь период проведенных заседаний было принято лишь 60-70 решений.

Что такое операция "Чистый город"

Отметим, что "Чистый город" — это совместная операция НАБУ и САП, в результате которой разоблачили масштабную схему земельной коррупции в Киевсовете.

К схеме были причастны бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий, которого называют организатором схемы, заместитель Кличко Петр Оленич, председатель комиссии по вопросам земельных отношений Михаил Терентьев и член комиссии Елена Марченко, а также другие должностные лица КГГА.

Во время обысков в рамках операции работники антикоррупционных органов изъяли более 6,4 млн долларов, 630 тыс. евро и 800 тыс. гривен.

Также напомним, что 13 августа Офис генпрокурора сообщил о вручении должностным лицам КГГА 22 подозрений на общую сумму ущерба более 230 млн гривен.

Напомним, 21 августа депутат КГС заявил, что следующее заседание Киевсовета состоится в ближайшее время. Есть немало вопросов, которые нужно обсудить депутатам.

В то же время 12 августа Тимур Ткаченко заявил, что отпуск Кличко сорвал заседание Совета обороны Киева. Из-за этого до сих пор не решили ряд важных вопросов.

Виталий Кличко Киев коррупция местные депутаты Киевсовет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
