Ремонтируют дорогу: на Крещатике в Киеве масштабная пробка
В субботу, 18 апреля, в Киеве ремонтируют дорогу. Из-за этого проезд по центру города затруднен. В городе образовались значительные пробки, проехать не могла даже карета скорой помощи.
Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.
Пробки в столице из-за ремонта дороги
По словам журналиста Дмитрия Шеремета, движение по центру города почти парализовано. Автомобили выстроились в длительные очереди. Массированные пробки связаны с тем, что в центре Киева начали ремонтные работы на дороге. Из-за значительного количества автомобилей не могли проехать даже кареты "скорой".
Последние новости Киева
Как сообщали Новини.LIVE, вечером 17 апреля произошел пожар в Обуховском районе Киевской области. В результате возгорания в жилом доме погибла женщина. Спасатели нашли ее тело во время тушения пожара.
Также мы писали о том, что в Киеве начали падать цены на топливо вечером 17 апреля. Соответствующие сообщения жителям столицы начали отправлять автозаправочные станции. В то же время топливный эксперт Дмитрий Леушкин отметил, что цены на топливо начнут меняться по всей стране.
Добавим, что председатель Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин высказался относительно ТЭЦ. Он отметил, что Киев должен искать альтернативу. Только так удастся обеспечить стабильность в следующий отопительный сезон.
Читайте Новини.LIVE!