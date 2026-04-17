В Киеве начали падать цены на топливо: прогноз эксперта для Украины

В Киеве автозаправочные станции в пятницу, 17 апреля, уже начали присылать жителям столицы сообщения о снижении стоимости топлива на 1-2 гривны. Из-за возможного перемирия на Ближнем Востоке мировые цены на нефть начали снижаться, что однозначно повлияет на украинский рынок топлива. Ожидается падение стоимости на около 15 грн за литр.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщил топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

Что будет с ценами на топливо дальше

Вечером 17 апреля киевляне получили сообщения от некоторых АЗС о снижении стоимости топлива. В частности, сеть UPG обновила прайс на дизтопливо — 89,00-91,00 грн/л. Цена на бензин А-95 также уменьшилась — до 76,00 грн/л.

Как отмечает эксперт Дмитрий Леушкин, текущие условия указывают на то, что стоимость топлива будет снижаться и в дальнейшем. В частности, в случае урегулирования войны на Ближнем Востоке цены на топливо в Украине будут снижаться на 3-4 грн в неделю.

"Это минус 15 гривен от тех цен, которые вы видите на стелах. Минус 15 от сегодняшнего дня. Но время — месяц. Где-то по 3-4 гривны в неделю", — отметил эксперт.

В то же время Леушкин добавил, что цены не снизятся быстро до того уровня, на котором были до начала обострения ситуации на Ближнем Востоке. Одна из причин — избыточный спрос. По словам эксперта, многие страны задумались над тем, чтобы увеличить свои стратегические резервы.

"Поэтому мы не ждем снижения цены на нефть до 60 долларов за баррель, так как было. Однако около 70 долларов стоимость должна опуститься", — спрогнозировал Леушкин.

