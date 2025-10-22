На Киевщине погибли три человека - среди них двое детей

Спасатели достают тела. Фото: ГСЧС Киевской области

В результате ночной атаки России на Киевщину утром, 22 октября, погибли три человека — молодая женщина 1987 года рождения, ее шестимесячный младенец и двенадцатилетняя девочка. Трагедия произошла в селе Погребы Броварского района. Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, тела погибших были найдены среди руин частного дома, который загорелся после вражеского удара.

Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Николай Калашник.

Реклама

Читайте также:

Обстрел Киевщины 22 октября

Ночью и утром под обстрелом оказались несколько районов области. В Броварах обломки вражеских боеприпасов вызвали пожар в частном доме и возгорание грузовика с прицепом.

Спасатели и медики помогают пожилой женщине. Фото: ГСЧС Киевской области

Спасатели оперативно локализовали возгорание. Из горящего дома они достали 83-летнюю женщину — она была в шоковом состоянии, но выжила.

Последствия попадания. Фото: ГСЧС Киевской области

На местах попаданий продолжают работать спасатели, медики, правоохранители и представители местной власти. Поисково-спасательные работы продолжаются, коммунальные службы устраняют последствия разрушений.

От смертельных ран погиб мужчина

Также Николай Калашник добавил, что в Киевской области обнаружили тело еще одного погибшего. Им оказался мужчина 1987 года рождения, который получил ранения не совместимые с жизнью.

Сообщение от Николая Калашника. Фото: скриншот

Напомним, Киев 22 октября также подвергся ракетно-дроновой атаке России. В результате взрывов под завалами дома погибли два человека.