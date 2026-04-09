Удар по Киеву на Печерске: поврежденная высотка полгода в аварийном состоянии

Дом на Печерске в день обстрела. Фото: ГСЧС Киева

Осенью 2025 года в Киеве в результате атаки РФ была повреждена многоэтажка на улице Леси Украинки. Сейчас фактически через полгода после обстрела здание до сих пор находится в критическом состоянии.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

Высотка в Киеве в критическом состоянии, люди просят о помощи

Стоит заметить, что речь идет о дате 10 октября 2025 года, когда враг совершил массированный обстрел Киева. Тогда очень сильно пострадал Печерский район, а именно — серьезные повреждения получил жилой дом на бульваре Леси Украинки.

В результате этой атаки пострадали по меньшей мере 11 человек, а в здании фиксировались проблемы со светом и водой. Кроме того, четыре квартиры выгорели дотла, а еще одна частично была повреждена.

Сейчас многоэтажка до сих пор в критическом состоянии. Здесь почти 80% здания без окон, и после атаки РФ киевлянам пришлось самостоятельно их ремонтировать. По их словам, заявки в госпрограмме "Е-відновлення" рассматривались долго, а похолодание уже приближалось.

Более того, проблемы с коммуникациями в доме не решены до сих пор. Одна из жительниц рассказывает, что нет газа, не было всю зиму отопления и возникли проблемы с водоснабжением. По ее мнению, после прилета дом уже в предаварийном состоянии.

"Мне кажется, здесь проблема в том, что очень долгое время оно уже было не в лучшем состоянии, и это нужно было или поддерживать, делать какие-то ремонтные работы каждый сезон, или реально ремонтировать капитально. А прилет только обострил и сделал на этом акцент... два дня назад у нас прорвало опять какую-то трубу. Такие перепады у нас постоянно", — говорит жительница.

Сейчас восстановительные работы происходят, однако в медленном темпе. Причем основные работы начались лиже 2 недели назад. Однако из жительниц, чью квартиру повредил обстрел РФ, отметила, что ожидает от КГГА помощи. Она добавила, что следующая зима вроде не скоро, но как всегда, приходит неожиданно.

Известно, что компания, которая занимается восстановительными работами, планирует завершить их за 6 месяцев, то есть до октября 2026 года. Таким образом период восстановления продлится целый год с момента обстрела.

Как сообщало Новини.LIVE, в Киеве продолжают восстанавливать усадьбу Миллера, которая была повреждена в результате атаки РФ. Сейчас там уже полностью заменили окна.

Также мы писали, что в Вышгороде Киевской области возник скандал из-за укрытия, поскольку жители его обустроили как бомбоубежище, но помещение впоследствии занял благотворительный фонд. Кроме того, в городе полсотни укрытий не все пригодны к использованию.