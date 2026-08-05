РФ уничтожила склады 13 компаний: погибли сотрудники, под ударом PUMA, INTERTOP, NOVUS и другие

Разрушенный склад LIQUI MOLY. Фото: Facebook/LIQUI MOLY

Литвин Виктория редактор ленты новостей

В результате массированной российской атаки в ночь на 5 августа ряд украинских и международных компаний сообщил об уничтожении складов, логистических центров и значительных материальных потерях. Среди пострадавших — PUMA, INTERTOP, NOVUS, LIQUI MOLY, "Маркет Траш" и "Тойота-Украина".

Об этом компании сообщили в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Какие компании потеряли склады из-за российского обстрела

Компания PUMA сообщила, что ее логистический комплекс полностью уничтожен. Сотрудники не пострадали, однако из-за потери товарных запасов в ближайшие недели или месяцы в Украине может возникнуть дефицит отдельных товаров бренда.

В INTERTOP подтвердили полное уничтожение основного склада с товарами.

Последствия атаки на склад INTERTOP. Фото: Instagram/INTERTOP

Последствия атаки на склад INTERTOP. Фото: Instagram/INTERTOP

Компания уже работает над возобновлением поставок и заверила, что прилагает все усилия для скорейшего возвращения к привычному режиму работы.

Несколько прямых ракетных ударов пришлись по логистическому центру сети супермаркетов NOVUS. Несмотря на значительные разрушения, обошлось без жертв.

Российский удар также уничтожил центральный склад LIQUI MOLY в Украине. В компании сообщили о потере тонн моторных масел и другой продукции.

О потере склада запасных частей и сопутствующих товаров заявило и предприятие "Тойота-Украина". Там отметили, что уже внедряют альтернативные логистические решения для обеспечения дилерской сети, однако предупредили клиентов о возможных временных задержках с поставкой отдельных запасных частей, аксессуаров, смазочных материалов и других товаров.

В результате российского обстрела 5 августа возникли пожары на четырех распределительных центрах Fozzy Group, которые обеспечивали поставки товаров в магазины "Сильпо", THRASH! ТРАШ! и "Фора". В компании сообщили, что на данный момент подтверждена гибель шестерых сотрудников. Также есть раненые, их количество и состояние уточняются.

Пожары на распределительных центрах Fozzy Group. Фото: Facebook/Fozzy Group

По предварительным данным, на одном из распределительных центров взрывы прогремели одновременно с объявлением воздушной тревоги, из-за чего сотрудники не успели добраться до укрытия. Там погибли трое человек. Еще трое сотрудников погибли на железнодорожной станции, когда возвращались домой из другого распределительного центра. В Fozzy Group также отметили, что до сих пор не все сотрудники вышли на связь.

В то же время в компании "Маркет Траш" уточнили о гибели сотрудников в результате российского обстрела. Еще несколько человек получили ранения. Также были уничтожены два распределительных центра, а компания уже работает над возобновлением своей деятельности и пообещала оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

Rozetka заявила, что продолжает работать после российского удара, уничтожившего ее складской комплекс. В компании заверили, что магазины остаются открытыми, сайт и приложение функционируют в штатном режиме, а все заказы принимаются и обрабатываются.

В Киевской области объявили День траура

Завтра, 6 августа, в Киевской области объявлен День траура по погибшим в результате массированной российской ракетной атаки. В День траура на территории области будут приспущены государственные флаги Украины, а также ограничено проведение развлекательных мероприятий в знак скорби по жертвам российского удара.

Глава КОВА Тимур Ткаченко выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и почтил память всех, чьи жизни унесла российская атака.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне тремя баллистическими ракетами уничтожили ключевой склад Rozetka в Броварах Киевской области. Логистический комплекс, открытый в 2017 году, имел площадь более 100 тысяч квадратных метров и был одним из крупнейших складских объектов компании.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киевской области, в результате чего были разрушены и повреждены склады и логистические центры ряда украинских компаний. Среди них — распределительные центры сети "Сильпо", где в результате пожаров, по предварительным данным, погибли шестеро работников.

Как сообщали Новини.LIVE, компания "Эпицентр" сообщила о масштабных разрушениях после российской атаки в ночь на 5 августа. По данным компании, было уничтожено около 90% логистического склада, где хранились продукты питания, бытовая химия и другие товары, предназначенные для торговых центров сети по всей Украине.

Также Новини.LIVE писали, что в результате российского удара в ночь на 5 августа в Киеве был полностью уничтожен сортировочный терминал компании "Новая почта". В результате атаки погибли три человека, еще несколько получили ранения.