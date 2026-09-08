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Главная Киев В Киеве из-за атаки РФ пожары, повреждена высотка и есть жертвы: фото последствий

В Киеве из-за атаки РФ пожары, повреждена высотка и есть жертвы: фото последствий

Ua ru
8 сентября 2026 07:06
Обстрел Киева 8 сентября — в городе пожар, 2 человека погибли
Пожар в Киеве после атаки РФ. Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 8 сентября россияне совершили комбинированный обстрел Киева. В результате вражеских обстрелов сразу в нескольких районах возникли пожары, зафиксированы повреждения, есть пострадавшие и даже погибшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской городской военной администрации.

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Последствия обстрела Киева 8 сентября

В своём Telegram-канале ГСЧС сообщили, что разрушения и пожары в результате баллистической и дронной атаки произошли как минимум в пяти районах города — Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Подольском и Днепровском. Подробнее ниже.

В Голосеевском районе в результате попадания в 26-этажное нежилое здание на уровне 23-го этажа произошло разрушение конструкций без последующего возгорания.

Київ під ударом 8 вересня - що відомо
Поврежденное высотное здание в Киеве. Фото: ГСЧС Украины

По другому адресу возник пожар в гараже с распространением на расположенные рядом нежилое здание и бизнес-центр.

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"Кроме того, из одной из квартир 16-этажного жилого дома спасатели вывели на свежий воздух двух человек, которые оказались заблокированными в помещении из-за повреждений, вызванных взрывной волной", — говорится в сообщении.

В Соломенском районе в жилом пятиэтажном доме также оказались заблокированными люди. Спасатели спасли 10 человек, одного человека госпитализировали.

В Дарницком районе горел гараж на территории частного дома. Пожар площадью 15 квадратных метров ликвидирован.

В Подольском районе возник пожар в складском здании, а также горели автомобили и гаражные боксы в результате обстрела.

В Днепровском районе пожарные ликвидируют пожар в гаражах.

Пострадавшие и жертвы

По данным КГВА, на данный момент в Киеве 7 пострадавших и двое погибших.

"По состоянию на 06:30 известно о 7 пострадавших. К сожалению, также есть информация о 2 погибших в результате вражеской атаки. Выражаем соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении в Telegram.

Росія атакувала Київ 8 вересня - загинули люди
Пост ГСЧС о последствиях атаки. Фото: скриншот

Как сообщали Нивини.LIVE, вчера вечером, 7 сентября, россияне атаковали дронами Киевскую область. В результате обстрела возникли пожары на предприятиях и сгорели грузовые автомобили.

Также мы писали, что, по словам мэра Киева Виталия Кличко, с 10 сентября в столице сократят комендантский час. Отныне он будет действовать с 01:00 до 05:00, а время работы общественного транспорта будет увеличено на один час.

Киев пожар взрыв обстрелы погибшие пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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