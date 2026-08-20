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Главная Киев Удар по Киевщине: РФ уничтожила склады и нефтебазу

Удар по Киевщине: РФ уничтожила склады и нефтебазу

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Дата публикации 20 августа 2026 19:29
Россия ракетами поразила склады супермаркетов и нефтебазу
Последствия обстрела Киевской области. Фото: ГСЧС

В результате массированного российского удара по Киеву и области в ночь на 20 августа были повреждены склады крупных торговых сетей "Фора", VARUS, "ЭКО Маркет", компаний "Файні Льоди" и Yves Rocher, а также нефтебаза KLO. Обстрелы и пожары на объектах нанесли бизнесу значительный ущерб, однако обошлось без жертв.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальные заявления пресс-служб пострадавших компаний и руководства сетей.

Уничтожение продовольственных баз в Киевской области

Ночная атака пришлась на крупные продовольственные склады, где предприятия хранили запасы для магазинов по всей стране. В Борисполе ракеты повредили распределительный центр сети "Фора", который начали использовать лишь на прошлой неделе после предыдущего обстрела. Здесь сгорели тонны свежих овощей, рыбы и готовой еды. В этом же районе обстрел полностью разрушил помещение логистического партнера компании VARUS, где находились большие объемы товарных запасов. Кроме того, под прицельный огонь попал и склад продуктов "ЭКО Маркета".

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Склад ЭкоМаркета после обстрела. Фото: ЭкоМаркет

Также под Киевом полностью уничтожена база компании "Файні Льоди", которая снабжала мороженым 22 украинских города. Серьезные повреждения получил и комплекс французского бренда Yves Rocher Ukraine, который из-за уничтожения компьютеров и стеллажей приостановил приём онлайн-заказов.

Удар по нефтебазе

Параллельно в Броварском районе враг атаковал нефтебазу KLO, где вспыхнул сильный пожар, но весь персонал успел вовремя укрыться и не пострадал.

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Последствия обстрела нефтебазы. Фото: KLO.oil

Спасательные отряды ГСЧС продолжают работать на местах обстрелов, а руководители компаний срочно ищут альтернативные логистические маршруты.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, ракетные и дронные удары по Киеву и Киевской области привели к гибели и ранениям большого количества людей. В Киеве погибли 15 мирных жителей, ещё 39 получили ранения. В Киевской области число пострадавших в результате обстрела со стороны РФ возросло до 8 человек, один человек погиб.

Также мы писали, что российская атака полностью уничтожила офисные помещения издательства, из-за чего сотрудники были вынуждены экстренно спасать уцелевшие книги. Однако компания отказалась от благотворительных сборов и попросила поддержать её обычными покупками.

Киев обстрелы война в Украине ракетный удар разрушения
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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