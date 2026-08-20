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Головна Київ Удар по Київщині: РФ знищила продовольчі склади та нафтобазу

Удар по Київщині: РФ знищила продовольчі склади та нафтобазу

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 19:29
РФ ракетами уразила склади супермаркетів та нафтобазу
Наслідки обстрілу Київщини. Фото: ДСНС

Внаслідок масованого російського удару по Київу та області у ніч проти 20 серпня було пошкоджено склади великих торгівельних мереж "Фора", VARUS, "ЕКО Маркет", компаній "Файні Льоди" та Yves Rocher, а також нафтобазу KLO. Обстріл та пожежі на об'єктах завдали бізнесу значних збитків, проте обійшлося без жертв. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційні заяви пресслужб постраждалих компаній та керівництва мереж.

Знищення продовольчих баз на Київщині

Нічна атака припала на великі продовольчі склади, де підприємства зберігали запаси для магазинів по всій країні. У Борисполі ракети пошкодили розподільчий центр мережі "Фора", який почали використовувати лише минулого тижня після попереднього обстрілу. Тут згоріли тонни свіжих овочів, риби та готової їжі. У цьому ж районі обстріл вщент зруйнував приміщення логістичного партнера компанії VARUS, де перебували великі обсяги товарних запасів. Крім того, під прицільний вогонь потрапив і склад продуктів "ЕКО Маркету".

Удар по Київщині: РФ знищила продовольчі склади та нафтобазу - фото 1
Зруйнований склад ЕкоМаркету. Фото: ЕкоМаркет

Також під Києвом повністю знищено базу компанії "Файні Льоди", яка забезпечувала морозивом 22 українських міста. Серйозні пошкодження отримав і комплекс французького бренду Yves Rocher Ukraine, який через знищення комп'ютерів та стелажів призупинив прийом онлайн-замовлень.

Удар по нафтобазі 

Паралельно у Броварському районі ворог атакував нафтобазу KLO, де спалахнула сильна пожежа, але весь персонал встиг вчасно сховатися в укриття та не постраждав.

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Наслідки обстрілу нафтобази. Фото: KLO.oil

Рятувальні загони ДСНС продовжують працювати на місцях обстрілів, а керівники компаній терміново шукають резервні шляхи логістики.

Як писали Новини.LIVE раніше, ракетні та дронові удари по Києву та Київської області призвели до загибелі та поранень великої кількості людей. У Києві загинули 15 цивільних, ще 39 отримали поранення. На Київщині кількість постраждалих через обстріл РФ зросла до 8 людей, одна людина загинула.

Також ми писали, що російська атака повністю знищила офісні приміщення видавництва "Наш Формат", через що співробітники були змушені екстрено рятувати уцілілі книги. Проте фірма відмовилася від благодійних зборів і попросила підтримати її звичайними покупками.

Київ обстріли війна в Україні ракетний удар руйнування
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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