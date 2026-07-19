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Главная Киев В Киеве закрыли станцию метро "Лукьяновская" после обстрела РФ

В Киеве закрыли станцию метро "Лукьяновская" после обстрела РФ

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 06:24
Станцию метро «Лукьяновская» закрыли после атак РФ по Киеву 19 июля
Пассажиры на станции киевского метрополитена. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 19 июля Россия нанесла ракетный удар по Киеву. В результате обстрелов были зафиксированы повреждения на станции метро "Лукьяновская", из-за чего её временно закрыли.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.

Временное закрытие метро в Киеве 19 июля

В Telegram КГГА утром появилось сообщение, в котором говорится о закрытии станции метро "Лукьяновская". Поезда, в свою очередь, пропускают эту станцию.

"Станция метро "Лукьяновская" временно закрыта из-за повреждения наземного вестибюля взрывной волной. Поезда на "зеленой" линии проезжают станцию "Лукьяновская» без остановки", — говорится в сообщении.

Там добавили, что сотрудники метро уже устраняют последствия, чтобы обеспечить работу эскалаторов и пассажирской автоматики.

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"О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме сообщим дополнительно", — резюмировали в КГГА.

Метро у Києві закрили 19 липня
Пост КГГА о закрытии метро. Фото: КГГА

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне массированно атаковали Киев баллистическими ракетами. Взрывы в столице раздавались в течение часа.

Также мы писали, что в результате вражеского обстрела в Киеве повреждены дома, общежитие, офисное здание, а также есть жертвы и пострадавшие.

Киев метро обстрелы
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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