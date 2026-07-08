Российский удар по Киеву 8 июля: погибла женщина, двое человек получили ранения

Последствия российского обстрела Киева 8 июля. Фото: ГСЧС

В результате российского обстрела Киева в ночь на 8 июля погибла женщина. В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки. Враг наносил удары по столице баллистическими ракетами.

Об этом сообщили глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Последствия российского обстрела Киева 8 июля

"К сожалению, у нас есть информация, что в результате атаки этой ночью погибла женщина. На данный момент — одна погибшая и двое раненых", — отметил Ткаченко.

Ликвидация последствий российского обстрела Киева 8 июля. Фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 08:30 спасатели продолжают ликвидировать пожары в двух местах в Святошинском и Дарницком районах.

Атака России на Киев 8 июля. Фото: ГСЧС

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, в ночь на 8 июля Россия атаковала столицу баллистическими ракетами, в результате чего пострадали два района.

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Впоследствии в ГСЧС показали последствия российского обстрела и повреждения в Святошинском и Дарницком районах Киева. После обстрела возникли пожары.