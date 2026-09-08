Обстрел Киева 8 сентября — повреждены дома и возникли пожары

Пожарный тушит огонь. Фото: ГСЧС

В ночь на 8 сентября россияне нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате вражеского обстрела в городе зафиксированы пожары и повреждения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГВА.

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Главное:

враг атаковал город дронами и баллистическим оружием;

последствия зафиксированы в Соломенском, Голосеевском, Дарницком и Подольском районах;

поврежден дом, загорелся склад и наблюдается пожар на территории учебного заведения.

Чем атаковали россияне

Отметим, что с начала суток в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала послужила как угроза применения дронов, так и баллистических ракет.

Запусков баллистических ракет на тот момент не было, но в 02:08 в столице раздались взрывы на фоне атаки дронов. Тогда в городе действовали силы ПВО.

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Однако уже в 03:30 и чуть позже в Киеве раздались мощные серии взрывов, поскольку враг нанес удары баллистическими ракетами.

Также отметим, что этой ночью россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, после чего осуществили пуски крылатых ракет. В настоящее время вражеские цели уже находятся над территорией Украины.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают, что враг якобы осуществил запуски крылатых ракет типа «Калибр».

Первые последствия обстрела Киева

Мэр Киева Виталий Кличко и КМВА в своих Telegram-каналах сообщили, что на данный момент последствия атаки зафиксированы в Соломенском, Голосеевском, Дарницком и Подольском районах.

Подробнее о каждом из них — ниже.

Соломенский район

По данным местных властей, в Соломенском районе зафиксировано:

падение обломков на 5-этажный жилой дом;

в другом месте поврежден 3-этажный жилой дом;

и в результате атаки возник пожар в складском помещении.

Голосеевский район

Здесь, по словам Кличко, зафиксирован пожар на территории учебного заведения. Также, по предварительным данным, в жилом доме заблокированы люди.

Дарницкий район

В Дарницком районе поврежден автомобиль в результате падения обломков.

Кроме того, в Дарницком и Подольском районах произошли пожары на нежилых территориях.

Подольский район

В КГВА сообщили, что в этом районе произошло возгорание гаражей и автомобилей.

Что еще стоит знать

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 7 сентября россияне атаковали дронами Киевскую область. В результате атаки возникли пожары на предприятиях и сгорели грузовые автомобили.

Также мы писали, что, по словам мэра Киева Виталия Кличко, с 10 сентября в столице сократят комендантский час. Теперь он будет действовать с 01:00 до 05:00, а время работы общественного транспорта будет увеличено на один час.