Кличко остро отреагировал на новые подозрения чиновникам КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на вручение подозрений сотрудникам Киевской городской государственной администрации. Им инкриминируют служебную халатность, что привело к разрушению тоннеля столичного метро.

Об этом Кличко написал в Telegram в пятницу, 11 июля.

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Подозрения чиновникам КГГА

Так, вчера правоохранители вручили подозрения сразу двум представителям столичной власти: директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслану Кандибору и бывшему секретарю Киевсовета, депутату горсовета Владимиру Бондаренко.

По мнению городского головы, это свидетельствует об "усилении политического давления" на власть столицы. Он считает, что целью этого является "уничтожение репутации" власти Киева и "дестабилизация" жизнеобеспечения города.

"Обвинения Кандибора в якобы служебной халатности — абсолютно манипулятивны. И дело с самого начала шилось белыми нитками", — написал Кличко.

Разрушение тоннеля метро

По словам мэра, результаты экспертизы свидетельствуют об ошибках и грубых нарушениях при строительстве участка тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская", что происходило в 2008-2010 годах.

"И Кандибора тогда и близко не было ни на строительстве метро, ни в столичной администрации...", — уточнил он.

Кличко, со ссылкой на слова ученых, отметил, что именно проектная документация содержит некачественные проектные решения, а во время строительства некачественно построили конструкцию тоннеля на участке.

Он добавил, что эксперты подтвердили, что все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля выполнялись в полном объеме.

"Когда очередное обследование показало, что техническое состояние тоннеля ухудшается и дальнейшая эксплуатация — опасна, движение поездов на участке синей ветки метро между станциями "Теремки" — "Демеевская" сразу остановили", — написал городской голова.

Тогда было организовано дублирующее движение наземного транспорта. Мэр отметил, что восстановительные работы тогда начали сразу и они продолжались круглосуточно.

Кроме того, Кличко прокомментировал подозрение Владимиру Бондаренко. По мнению следствия, чиновник незаконно выплачивал зарплату своему коллеге, депутату от Европейской Солидарности и управляющему делами Киевсовета Игорю Хацевичу и способствовал в уклонении от военной службы.

По его словам, следствие "знает", что Хацевич вернул в бюджет средства, полученные от Киевсовета и не получал средства по месту службы. Он назвал это подозрение полностью необоснованным.

Дела в отношении должностных лиц с 2019 года

Кличко напомнил, что с 2019 до конца весны 2025 года правоохранители начали более 1500 уголовных производств в отношении сотрудников КГГА и подразделений. Из них только за 2025 год уже почти 80.

Всего за это время в КГГА провели более 1200 обысков, изъяли тонны документов, вручили более 300 подозрений. В то же время количество приговоров, вступивших в законную силу, — четыре.

"За все незаконные действия все равно, рано или поздно, придется отвечать - и их исполнителям, и режиссерам", — добавил мэр.

Скриншот поста Кличко

Скриншот поста Кличко

Скриншот поста Кличко

Скриншот поста Кличко

Напомним, вчера Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении должностному лицу Департамента транспортной инфраструктуры КГГА из-за разрушения тоннеля в метро.

А по словам главы генпрокурора Руслана Кравченко, чиновники КГГА знали о разрушении метрополитена.