Чиновнику КГГА объявили подозрение из-за разрушения тоннеля в метро

Вручение подозрения. Фото: Киевская городская прокуратура

Киевская городская прокуратура в четверг, 10 июля, сообщила о подозрении должностному лицу Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Служебная халатность привела к разрушению тоннеля в столичном метро.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Telegram.

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Так, в начале декабря 2023 года в связи с разрушением тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская", в результате чего возникла угроза чрезвычайной ситуации техногенного характера, было остановлено движение поездов между станциями "Лыбедская" и "Теремки".

В то же время в КГГА приняли решение об организации перевозки пассажиров автобусами дублирующими маршрутами. Правоохранители установили, что директор Департамента транспортной инфраструктуры не контролировал работу предприятий и не участвовал в рассмотрении вопросов техногенного и природного характера, что привело к временному закрытию станций метро.

"Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей привело к несвоевременному выявлению аварийной ситуации в метро и непринятию мер по их устранению", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что закрытие станций привело к недополучению доходов от перевозки пассажиров, а организация дублирующих маршрутов стоила бюджету Киева 164 миллиона гривен.

Поэтому должностному лицу профильного департамента КГГА объявили подозрение в служебной халатности, которая привела к разрушению тоннеля.

Скриншот поста прокуратуры

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Киеве на станции метро "Дворец Украина" начали капитальный ремонт эскалаторов.

А на сайте Prozorro появился тендер на капитальный ремонт моста возле метро "Осокорки", который будет стоить 655 миллионов гривен.