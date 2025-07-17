Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Разрушения в метро — чиновника КГГА отстранили от работы

Разрушения в метро — чиновника КГГА отстранили от работы

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 20:45
Чиновника КГГА Руслана Кандибора отстранили от должности
Чиновник КГГА на суде. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве суд удовлетворил ходатайство прокуроров об отстранении от должности Директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Также ему назначили ночной домашний арест.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Отстранили чиновника КГГА от работы

Голосеевский районный суд Киева на два месяца отстранил от исполнения служебных обязанностей директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Известно, что его подозревают в служебной халатности, которая привела к несвоевременному выявлению аварийной ситуации в тоннеле метро столицы в декабре 2023 года. Тогда в результате этого было закрыто движение на участке между станциями "Лыбедская" — "Теремки".

Суд уже избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 10 сентября. Прокуроры будут обжаловать решение, поскольку требовали круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

null
Скриншот поста прокуратуры

Напомним, 10 июля прокуратура объявила подозрение чиновнику КГГА из-за разрушения тоннеля метро.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал вручение подозрения "усилением политического давления" на власть города. Отметим, что речь идет о Руслане Кандиборе.

Киев КГГА прокуратура подозрение метрополитен
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации