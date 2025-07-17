Чиновника КГГА Руслана Кандибора отстранили от должности

Чиновник КГГА на суде. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве суд удовлетворил ходатайство прокуроров об отстранении от должности Директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Также ему назначили ночной домашний арест.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.

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Голосеевский районный суд Киева на два месяца отстранил от исполнения служебных обязанностей директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Известно, что его подозревают в служебной халатности, которая привела к несвоевременному выявлению аварийной ситуации в тоннеле метро столицы в декабре 2023 года. Тогда в результате этого было закрыто движение на участке между станциями "Лыбедская" — "Теремки".

Суд уже избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 10 сентября. Прокуроры будут обжаловать решение, поскольку требовали круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, 10 июля прокуратура объявила подозрение чиновнику КГГА из-за разрушения тоннеля метро.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал вручение подозрения "усилением политического давления" на власть города. Отметим, что речь идет о Руслане Кандиборе.