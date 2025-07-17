Чиновника КМДА Руслана Кандибора відсторонили від посади

Посадовець КМДА на суді. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві суд задовольнив клопотання прокурорів щодо відсторонення від посади Директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Також йому призначили нічний домашній арешт.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.

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Голосіївський районний суд Києва на два місяці відсторонив від виконання службових обов’язків директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Відомо, що його підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до невчасного виявлення аварійної ситуації у тунелі метро столиці у грудні 2023 року. Тоді внаслідок цього було закрито рух на ділянці між станціями "Либідська" — "Теремки".

Суд вже обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 10 вересня. Прокурори оскаржуватимуть рішення, оскільки вимагали цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, 10 липня прокуратура оголосила підозру посадовцю КМДА через руйнування тунелю метро.

Мер Києва Віталій Кличко назвав вручення підозри "посиленням політичного тиску" на владу міста. Зазначимо, що йдеться про Руслана Кандибора.