Можно ли двигаться по мостам в Киеве во время тревоги — ответ КГВА

Машины на Дарницком мосту. Фото: Минвосстановления

Совет обороны Киева принял решение разрешить движение транспорта по мостам в Киеве. Несмотря на это все же остались определенные ограничения.

Об этом рассказал глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в эфире телемарафона.

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Движение по мостам в Киеве

Ткаченко рассказал, что Совет обороны Киева принял решение о движении по мостам и оно вступило в силу 13 марта. Так, движение разрешено на всех мостовых переходах в обоих направлениях. Что касается Южного моста, то он работает только в одном направлении — с левого на правый берег.

"Спокойно с левого на правый берег, а во время воздушной тревоги будет ограничено движение транспортными средствами на Подольском мостовом переходе и Дарницком железнодорожном мосту, но только по одной полосе с левого берега на правый. То есть проходимость мостов все равно обеспечена", — сказал глава КГГА.

Напомним, ранее Ткаченко ответил, будет ли в Киеве работать общественный транспорт во время тревог.

В то же время мэр столицы Виталий Кличко назвал перечень мостов, которые будут работать во время воздушной тревоги.