Чи можна рухатись мостами в Києві під час тривоги — відповідь КМВА

Автівки на Дарницькому мосту. Фото: Мінвідновлення

Рада оборони Києва ухвалила рішення дозволити рух транспорту мостами у Києві. Попри це все ж залишились певні обмеження.

Про це розповів очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко в ефірі телемарафону.

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Рух мостами у Києві

Ткаченко розповів, що Рада оборони Києва ухвалила рішення про рух мостами і воно набрало чинності 13 березня. Так, рух дозволено на всіх мостових переходах в обох напрямках. Що стосується Південного мосту, то він працює лише в одному напрямку — з лівого на правий берег.

"Спокійно з лівого на правий берег, а під час повітряної тривоги буде обмежено рух транспортними засобами на Подільському мостовому переході та Дарницькому залізничому мосту, але лише однією смугою з лівого берега на правий. Тобто прохідність мостів все одно забезпечено", — сказав очільник КМВА.

Нагадаємо, раніше Ткаченко відповів, чи буде у Києві працювати громадський транспорт під час тривог.

Водночас мер столиці Віталій Кличко назвав перелік мостів, які працюватимуть під час повітряної тривоги.