Движение транспорта в Киеве — будет ли останавливаться метро в тревогу

Люди в метро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве изменили правила движения для транспорта во время тревоги. Теперь водители коммунального транспорта, как и частного, могут не останавливаться, однако для тех, кто пользовался наземным метрополитеном, новости неутешительные.

Об этом пишет BBC News Украина.

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Правила движения транспорта во время воздушной тревоги в Киеве изменили после длительных споров и обсуждений. Так, движение общественного транспорта можно будет продолжать, а вот для жителей левого берега, которые пользуются наземным метро, проблемы остаются.

Пока метро в Киеве будет работать в таком же режиме, как и раньше. Во время объявления воздушной тревоги движение поездов по наземной части метро будет ограничено. Этот вопрос является болезненным для многих жителей столицы, поскольку остановка движения парализует город на определенный период и добраться в центр с левого берега на наземном метро невозможно.

Напомним, ранее мы писали о том, что на одной из станций метро в Киеве нашли подозрительную коробку. Из-за этого ее временно закрыли на вход и выход и вызвали взрывотехников.

Также мы сообщали о том, что в столице продолжается строительство метро на Виноградарь. Сейчас там возводят первый в Украине двухэтажный тоннель.