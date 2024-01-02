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СБУ демонтировала камеры, засветившие работу украинской ПВО в Киеве

2 января 2024 17:02
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
СБУ демонтировала камеры, засветившие работу украинской ПВО в Киеве
Спикер СБУ Артем Дехтяренко. Скриншот с видео
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Служба безопасности Украины демонтировала вебкамеры, засветившие работу украинской противовоздушной обороны в Киеве. Эти камеры в режиме реального времени транслировали работу ПВО и локацию критической инфраструктуры столицы во время ракетных обстрелов 2 января.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Что известно о веб-камерах, которые транслировали работу ПВО

"Служба безопасности по "горячим следам" нашла адреса и демонтировала веб-камеры, транслировавшие работу ПВО и локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки РФ 2 января", — говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что были две роботизированные онлайн-камеры внешнего наблюдения. Их сломали российские спецслужбы и подключили к стриминговой платформе в YouTube, чтобы шпионить за Силами обороны в столице, а также корректировать ракетные удары по Киеву.

Скриншот с ютуб-трансляций веб-камер

"Одно из устройств находилось на балконе многоквартирного дома и использовалось местным ОСМД для мониторинга придомовой территории... Другое устройство внешнего наблюдения заблокировано в одном из жилых комплексов Киева. Жители использовали его для надзора за придомовым паркингом", — отметили в СБУ.

В ведомстве уточнили, что проводят комплексные мероприятия по нейтрализации новых попыток врага вести разведывательно-подрывную деятельность через онлайн-камеры.

"В целом с начала полномасштабного вторжения РФ киберспециалисты СБУ заблокировали работу около 10 тыс. IP-камер, которые враг мог использовать для корректировки ракетных обстрелов по Украине", — сообщили в пресс-службе.

СБУ также призвала владельцев уличных веб-камер прекратить онлайн-трансляции со своих устройств, а граждан – сообщать об обнаруженных стримах с таких камер на официальный чат-бот СБУ:

Напомним, в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Кроме того, в Подольском районе столицы кафиры попали в объект гражданской инфраструктуры.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и рассказал все, что известно о ракетной атаке.

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