Сессия Киевсовета 13 марта — почему заседание завершилось досрочно

Владимир Кличко на сессии Киевсовета. Фото: Киевсовет

В четверг, 13 марта, состоялась сессия Киевсовета. Заседание закончилось досрочно после блокирования трибуны "из-за притеснений оппозиции".

Об этом сообщает корреспондент Ирина Доля в эфире День.LIVE.

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Во время сессии мэр Киева Виталий Кличко анонсировал увольнение десятков чиновников. В частности, речь шла о заместителе председателя КГГА Петре Олениче и председателе земельной комиссии Киевсовета Михаиле Терентьеве. Также кадровые изменения коснулись коммунальных предприятий "Киевблагоустройство", "Киевзеленстрой", "Житло-Инвест" и не только.

Оппозиции такие действия не понравились. Депутаты от "Европейской Солидарности" заблокировали трибуну, заявив о притеснениях оппозиции и игнорировании их инициатив.

"Сегодня не хватило буквально несколько голосов для того, чтобы Киевский городской совет перешел к работе. Наше требование остается очень простым — прекратить преследование оппозиции, военных генералов, отменить решение о закупке российского оборудования на нашу атомную электростанцию", — прокомментировал ситуацию депутат Киевсовета Леонид Емец.

Напомним, депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что депутаты фракции "Европейская Солидарность" заблокировали трибуну в Киевсовете, чтобы избежать обсуждения коррупционных скандалов. Речь идет о схемах с земельными участками.

Ранее Bihus.Info опубликовало большое расследование о топ-чиновниках КГГА и Киевского городского совета, которые занимались махинациями с землей. Журналисты получили рассекреченные прослушивания.