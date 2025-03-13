Сесія Київради 13 березня — чому засідання завершилось достроково

Володимир Кличко на сесії Київради. Фото: Київрада

В четвер, 13 березня, відбулась сесія Київради. Засідання закінчилось достроково після блокування трибуни "через утиски опозиції".

Про це повідомляє кореспондентка Ірина Доля в ефірі День.LIVE.

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Під час сесії мер Києва Віталій Кличко анонсував звільнення десятків чиновників. Зокрема, йшлося про заступника голови КМВА Петра Оленича та голови земельної комісії Київради Михайла Терентьєва. Також кадрові зміни торкнулись комунальних підприємств "Київблагоустрій", "Київзеленбуд", "Житло-Інвест" й не тільки.

Опозиції такі дії не сподобались. Депутати від "Європейської Солідарності" заблокували трибуну, заявивши про утиски опозиції та ігнорування їхніх ініціатив

"Сьогодні не вистачило буквально декілька голосів для того, щоб Київська міська рада перейшла до роботи. Наша вимога залишається дуже простою — припинити переслідування опозиції, військових генералів, скасувати рішення щодо закупівлі російського обладнання на нашу атомну електростанцію", — прокоментував ситуацію депутат Київради Леонід Ємець.

Нагадаємо, депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що депутати фракції "Європейська Солідарність" заблокували трибуну у Київраді, аби уникнути обговорення корупційних скандалів. Йдеться про схеми із земельними ділянками.

Раніше Bihus.Info опублікувало велике розслідування про топпосадовців КМДА та Київської міської ради, які займались махінаціями із землею. Журналісти отримали розсекречені прослуховування.