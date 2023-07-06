Что происходит возле Киево-Печерской Лавры: эксклюзивный эфир Новини.LIVE

Корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн возле Киево-Печерской Лавры. Скриншот

В Киево-Печерскую Лавру прибыла комиссия Минкульта и полиция. С самого утра между верующими УПЦ (МП) и стражами порядка начались стычки.

Какая обстановка возле Киево-Печерской Лавры — смотрите в прямом эфире Новини.LIVE.

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Но монахи и верующие УПЦ (МП) снова бойкотируют решение комиссии Минкульта и нарушают закон. Напомним, причина визита комиссии — недавнее требование Минкульта к монахам УПЦ (МП) покинуть Лавру до 4 июля.

Однако монахи по-прежнему не спешат покидать Лавру.

Напомним, ранее мы писали, что возле Киево-Печерской Лавры начались сильные стычки между полицией и верующими УПЦ (МП).

5 июля в Киево-Печерской Лавре вводятся ограничения на вход. Посещать Нижнюю лавру можно только в определенное время.

Также 4 июля предстояла проверка и опечатка освобожденных корпусов территории Нижней лавры комиссией Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Речь идет о 5 объектах, которые планировалось передать в пользование государству. Они не используются для религиозных нужд.