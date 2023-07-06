Що відбувається біля Києво-Печерської Лаври: ексклюзивний ефір Новини.LIVE

Кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн біля Києво-Печерської Лаври. Скриншот

До Києво-Печерської Лаври прибула комісія Мінкульту та поліція. З самого ранку між вірянами УПЦ (МП) та правоохоронцями почались сутички.

Яка наразі обстановка біля Києво-Печерської Лаври — дивіться у прямому ефірі Новини.LIVE.

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Але ченці та віряни УПЦ МП знову бойкотують рішення комісії Мінкульту та порушують закон. Нагадаємо, причина візиту комісії — нещодавня вимога Мінкульту до ченців УПЦ МП залишити Лавру до 4 липня.

Однак, ченці, як і раніше, не поспішають залишати Лавру.

Нагадаємо, раніше ми писали, що біля Києво-Печерської Лаври розпочалися сильні сутички між поліцією та вірянами УПЦ (МП).

Додамо, що 5 липня у Києво-Печерській Лаврі вводяться обмеження на вхід. Відвідувати Нижню лавру можна буде лише у певний час.

Також 4 липня мали відбутися перевірка та опечатування вивільнених корпусів території Нижньої лаври комісією Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Йдеться про 5 об’єктів, які планували передати в користування державі. Вони не використовуються для релігійних потреб.