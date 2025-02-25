Мост-волна претерпевает тревожные изменения — в чем опасность

Мост-волна. Фото: РБК-Украина

В Киеве обратили внимание на тревожные изменения на конструкциях нового моста-волны, который соединяет парк Наталка и остров Оболонский. Жителей столицы напугали металлические поручни моста, которые в некоторых местах начали расходиться. Фотографии этого явления начали распространяться по сети.

Автор проекта строительства нового моста архитектор Андрей Миргородский объяснил эту ситуацию в комментарии ТСН.

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Миргородский заверил, что это явление полностью обусловлено законами физики, а именно температурным расширением.

"Такое происходит зимой со всеми мостами. Здесь видны телескопические вставки в поручнях, которые двигаются. На днях мы их удлиним. Это никак на безопасности моста не сказывается", — заверил архитектор.

Специалист также добавил, что этот мост довольно нестандартный и у него сложная конструкция. Впрочем, он достаточно безопасен.

Напомним, что это первая зима для нового моста необычной формы. Он был открыт в мае прошлого года.

Строительство этого объекта было начато еще до начала войны, в 2021 году, и завершено во время войны при финансовой поддержке меценатов.

Крепление моста-волны. Фото: Жизнь Оболонь Киев

Поврежденные крепления. фото: Жизнь Оболонь Киев

Ранее мы сообщали, что в Киеве могут открыть для движения частного транспорта Южный мост, который закрыли в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Кроме того, в "Киевавтодоре" анонсировали ремонт ряда столичных мостов в этом году.