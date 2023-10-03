Что известно о подростках, совершивших самоубийство в Киеве

Выпавшие с балкона подростки в Киеве. Фото: соцсети

Оба подростков, выпавших с балкона многоэтажки в Киеве, были воспитанниками детского дома. В последнее время они активно употребляли наркотики.

Об этом сообщает издание Страна, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

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Кем были подростки

Сообщается, что подростки совершили самоубийство в доме, где арендовали квартиру. Оба они родом из города Березань Киевской области.

Известно, что 10 лет парень проживал в детском доме, девушка — до 4 лет.

Сводная 17-летняя сестра погибшей рассказала, что в последнее время оба подростка активно употребляли наркотики и находились в состоянии депрессии.

За день до трагедии

За день до трагедии, подростки создали канал в Telegram под названием "Ходячие мертвецы".

В частности, за 30 минут до самоубийства они опубликовали несколько десятков видео, в которых рассказали о том, как настроиться на суицид. Кроме того, подростки также снимали процесс употребления наркотиков.

Telegram канал подростков. Фото: скриншот

Самоубийство подростков

Напомним, в Киеве с балкона многоэтажки упали девушка и парень. Случилось это 2 октября. В результате оба погибли на месте.

Журналист Новини.LIVE побывал на месте происшествия и пообщался с прохожими и местными жителями. По их словам, они ничего не видели и не знают никого из погибших.