Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Что известно о подростках, совершивших самоубийство в Киеве arrow

Что известно о подростках, совершивших самоубийство в Киеве

3 октября 2023 13:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Что известно о подростках, совершивших самоубийство в Киеве
Выпавшие с балкона подростки в Киеве. Фото: соцсети
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Оба подростков, выпавших с балкона многоэтажки в Киеве, были воспитанниками детского дома. В последнее время они активно употребляли наркотики.

Об этом сообщает издание Страна, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

Читайте также:

Кем были подростки

Сообщается, что подростки совершили самоубийство в доме, где арендовали квартиру. Оба они родом из города Березань Киевской области.

Известно, что 10 лет парень проживал в детском доме, девушка — до 4 лет.

Сводная 17-летняя сестра погибшей рассказала, что в последнее время оба подростка активно употребляли наркотики и находились в состоянии депрессии.

За день до трагедии

За день до трагедии, подростки создали канал в Telegram под названием "Ходячие мертвецы".

В частности, за 30 минут до самоубийства они опубликовали несколько десятков видео, в которых рассказали о том, как настроиться на суицид. Кроме того, подростки также снимали процесс употребления наркотиков.

null
Telegram канал подростков. Фото: скриншот

Самоубийство подростков

Напомним, в Киеве с балкона многоэтажки упали девушка и парень. Случилось это 2 октября. В результате оба погибли на месте.

Журналист Новини.LIVE побывал на месте происшествия и пообщался с прохожими и местными жителями. По их словам, они ничего не видели и не знают никого из погибших.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз