Що відомо про підлітків, які вчинили самогубство у Києві

Підлітки, які випали з балкону в Києві. Фото: соцмережі

Обидва підлітків, які випали з балкону багатоповерхівки у Києві, були вихованцями дитячого будинку. Останнім часом вони активно вживали наркотики.

Про це повідомляє видання Страна, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах.

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Повідомляється, що підлітки вчинили самогубство у будинку, де орендували квартиру. Обидва вони родом з міста Березань, що на Київщині.

Відомо, що 10 років хлопець проживав у дитячому будинку, дівчина — до 4 років.

Зведена 17-річна сестра загиблої розповіла, що останнім часом обидва підлітки активно вживали наркотики і перебували у стані депресії.

За день до трагедії

За день до трагедії, підлітки створили канал у Telegram під назвою "Ходячі мерці".

Зокрема, за 30 хвилин до самогубства вони опублікували у ньому декілька десятків відео, у яких розповіли про те, як налаштуватися на суїцид. Окрім цього, підлітки також знімали процес вживання наркотиків.

Telegram-канал підлітків. Фото: скриншот

Самогубство підлітків

Нагадаємо, у Києві з балкону багатоповерхівки впали дівчина та хлопець. Сталося це 2 жовтня. Внаслідок цього обоє загинули на місці.

Журналіст Новини.LIVE побував на місці події й поспілкувався з перехожими та місцевими жителями. За їхніми словами, вони нічого не бачили й не знають нікого із загиблих.