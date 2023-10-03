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Що відомо про підлітків, які вчинили самогубство у Києві

3 жовтня 2023 13:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Що відомо про підлітків, які вчинили самогубство у Києві
Підлітки, які випали з балкону в Києві. Фото: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Обидва підлітків, які випали з балкону багатоповерхівки у Києві, були вихованцями дитячого будинку. Останнім часом вони активно вживали наркотики. 

Про це повідомляє видання Страна, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах. 

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Ким були підлітки

Повідомляється, що підлітки вчинили самогубство у будинку, де орендували квартиру. Обидва вони родом з міста Березань, що на Київщині. 

Відомо, що 10 років хлопець проживав у дитячому будинку, дівчина — до 4 років. 

Зведена 17-річна сестра загиблої розповіла, що останнім часом обидва підлітки активно вживали наркотики і перебували у стані депресії. 

За день до трагедії

За день до трагедії, підлітки створили канал у Telegram під назвою "Ходячі мерці". 

Зокрема, за 30 хвилин до самогубства вони опублікували у ньому декілька десятків відео, у яких розповіли про те, як налаштуватися на суїцид. Окрім цього, підлітки також знімали процес вживання наркотиків. 

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Telegram-канал підлітків. Фото: скриншот

Самогубство підлітків

Нагадаємо, у Києві з балкону багатоповерхівки впали дівчина та хлопець. Сталося це 2 жовтня. Внаслідок цього обоє загинули на місці.

Журналіст Новини.LIVE побував на місці події й поспілкувався з перехожими та місцевими жителями. За їхніми словами, вони нічого не бачили й не знають нікого із загиблих.

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