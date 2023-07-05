Семь тыс. грн за скамейку в укрытие: "золотой" ремонт бомбоубежища на Оболони в Киеве

Скамейка в бомбоубежище. Фото: google.com

Ремонт укрытия в Оболонском районе столицы можно назвать фактически золотым. Ведь туда закупили лавочки по семь тысяч гривен в штуку.

Об этом говорится в материале "Наши деньги".

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"Золотые" лавочки

"Школа аналитиков" обнаружила у "Прозорро" 61 закупку на сумму 37,52 млн гривен для ремонта бомбоубежища на Оболони.

"Интересные лавочки нашлись в смете ремонта укрытия детско-юношеской спортшколы "Юный спартаковец". Всего ремонт по контракту с ООО "Атения" оценили в 792 тыс грн. Из этой суммы треть сметы пришлась на 37 деревянных скамеек по цене 7 450 грн без НДС. Это обычные лавочки с перилами длиной до двух метров", — говорится в сообщении.

Для ремонта укрытия на Оболони закупили лавочки по 7 тысяч гривен за штуку. Скриншот: "Наши деньги"

В издании сообщают, что 43% подрядов в этом районе получила компания "Мега Стайл" (16,34 млн грн). Если сравнить обнародованные сметы, цены находятся на рыночном уровне.

Однако в сметах второго по размеру подрядов (ООО "Киевское управление механизации" (9,48 млн грн)) строительные материалы указаны без конкретики. Это делает невозможным точное сравнение с ценами в магазинах.

Напомним, ранее мы писали, что в киевских бомбоубежищах нашли двери в туалет более 20 тысяч гривен и "накрутку" на цену в размере 400%.

Добавим, что в Киеве управление образования Днепровской РГА приобрело рации для трех укрытий более чем на миллион гривен. За штуку отдали полторы тысячи долларов.

Также Днепровская райадминистрация расторгла договор о закупке детских игрушек у бомбоубежища.