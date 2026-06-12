Синоптики предупреждают Киев о грозовых ливнях с градом сегодня

Женщина прикрывается зонтиком от дождя. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области сегодня, 12 июня, будет штормовой: синоптики предупреждают о сильном ливне с грозой, а местами с градом и сильным ветром до 20 м/с. Объявлен I уровень опасности — желтый. В то же время температура воздуха в регионе повысится до +29 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве 12 июня

По данным синоптиков, в Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночь будет без осадков, однако днем ожидаются сильные дожди и грозы, а местами даже град и шквалы 15-20 м/с. В целом ветер будет юго-восточного направления, скорость которого не будет превышать 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Киеве 12 июня. Фото: скриншот с сайта Укргидрометцентра

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +13...+18 °C, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +24...+29 °C. В столице ночью ожидается +16...+18 °C, а днем воздух прогреется до +26...+28 °C.

Штормовое предупреждение. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

"Днем 12 июня сильный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Уровень опасности — желтый. Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — предупреждают синоптики.

Читайте также:

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что водитель автомобиля Mercedes-Benz, который 5 июня на Караваевых дачах стал виновником смертельного ДТП, во время аварии разогнался до 150 км/ч. В то же время эксперт кампании "За безопасные дороги" Николай Ильчук в эфире "Київський час" заявил, что Киев не способен преодолеть высокую смертность от ДТП, в частности, из-за мизерных штрафов, которые никого не пугают.

Также Новини.LIVE сообщали, что адвокат родителей погибшего в киевском ДТП 12-летнего мальчика Надежда Чухраева требует кардинальных изменений в наказании водителей за превышение скорости. В частности, она призывает увеличить штрафы до 17 тысяч гривен и прибегать к арестам. Правозащитница убеждена, что обычной реакции правоохранителей и мелких штрафов недостаточно.

Кроме того, мы рассказывали, что соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко в эфире программы "Київський час" раскритиковал повышение цен на проезд в общественном транспорте. Он убежден, что это в перспективе приведет к упадку киевских транспортных сетей.

Ваша пробная версия Premium истекла