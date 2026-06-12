Синоптики попереджають Київ про грозові зливи з градом сьгодні

Жінка прикривається парасолею від дощу. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області сьогодні 12 червня буде штормовою, адже синоптики попереджають про сильну зливу з грозою, а подекуди з градом та сильним вітром до 20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий. Водночас температура повітря в регіоні підвищиться до +29 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

Погода в Києві 12 червня

За даними синоптиків, у Київській області буде хмарно з проясненням. Ніч буде без опадів, однак вдень очікуються сильні дощі та грози, а місцями навіть град та шквали 15-20 м/с. Загалом вітер буде південно-східного напрямку, швидкість якого не буде перевищувати 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Києві 12 червня. Фото: скриншот із сайту Укргідрометцентру

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +13...+18 °C, а вдень стовпчики термометрів підскочать до позначок +24...+29 °C. У столиці вночі очікується +16...+18 °C, а вдень повітря прогріється до +26...+28 °C.

Штормове попередження. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

"Вдень 12 червня значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — попереджають синоптики.

Читайте також:

Останні новини Києва

Новини.LIVE повідомляли, що водій авто Mercedes-Benz, який 5 червня на Караваєвих дачах спричинив смертельну ДТП, під час аварії розігнався до 150 км/год. Водночас експерт кампанії "За безпечні дороги" Микола Ільчук в ефірі "Київський час" заявив, що Київ не спроможний подолати високу смертність від ДТП, зокрема, через мізерні штрафи, які нікого не лякають.

Також Новини.LIVE розповідали, що адвокатка батьків загиблого в київській ДТП 12-річного хлопчика Надія Чухраєва вимагає кардинальних змін у покаранні водіїв за перевищення швидкості. Зокрема, вона закликає посилити штрафи до 17 тисяч гривень та вдаватися до арештів. Правозахисниця переконана, що звичайної реакції правоохоронців та дрібних штрафів недостатньо.

Крім того, ми розповідали, що співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко у ефірі програми "Київський час" розкритикував підняття цін на проїзд у громадському транспорті. Він переконаний, що це в перспективі призведе до занепаду київських транспортних мереж.