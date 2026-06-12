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Головна Київ Синоптики попереджають Київ про грозові зливи з градом сьогодні

Синоптики попереджають Київ про грозові зливи з градом сьогодні

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Дата публікації: 12 червня 2026 01:38
Синоптики попереджають Київ про грозові зливи з градом сьгодні
Жінка прикривається парасолею від дощу. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області сьогодні 12 червня буде штормовою, адже синоптики попереджають про сильну зливу з грозою, а подекуди з градом та сильним вітром до 20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий. Водночас температура повітря в регіоні підвищиться до +29 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

Погода в Києві 12 червня

За даними синоптиків, у Київській області буде хмарно з проясненням. Ніч буде без опадів, однак вдень очікуються сильні дощі та грози, а місцями навіть град та шквали 15-20 м/с. Загалом вітер буде південно-східного напрямку, швидкість якого не буде перевищувати 5-10 м/с.

Синоптики попереджають Київ про грозові зливи з градом сьогодні - фото 1
Прогноз погоди в Києві 12 червня. Фото: скриншот із сайту Укргідрометцентру

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +13...+18 °C, а вдень стовпчики термометрів підскочать до позначок +24...+29 °C. У столиці вночі очікується +16...+18 °C, а вдень повітря прогріється до +26...+28 °C.

Прогноз погоди в Києві 12 червня від Укргідрометцентру - штормове попередження про грозу та град
Штормове попередження. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

"Вдень 12 червня значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — попереджають синоптики.

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Новини.LIVE повідомляли, що водій авто Mercedes-Benz, який 5 червня на Караваєвих дачах спричинив смертельну ДТП, під час аварії розігнався до 150 км/год. Водночас експерт кампанії "За безпечні дороги" Микола Ільчук в ефірі "Київський час" заявив, що Київ не спроможний подолати високу смертність від ДТП, зокрема, через мізерні штрафи, які нікого не лякають.

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Крім того, ми розповідали, що співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко у ефірі програми "Київський час" розкритикував підняття цін на проїзд у громадському транспорті. Він переконаний, що це в перспективі призведе до занепаду київських транспортних мереж.

дощ гроза погода в Києві
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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