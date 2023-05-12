Сколько воздушных тревог звучало в Киеве с начала войны

Люди в укрытии в киевском метро во время воздушной тревоги. Фото: КМВА

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Киеве воздушная тревога звучала 740 раз. В общем, это более 850 часов.

Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины.

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"С 24 февраля 2022 года в Киеве сработало 740 воздушных тревог. В общей сложности тревоги продолжались 851 час 38 минут", — рассказали в ведомстве.

Там также отметили Воздушные Силы ВСУ, защищающие небо столицы.

"Уже более двух месяцев "Стражи киевского неба" работают безупречно — ни одна ракета или беспилотник не достигли своей цели", — сказали в Минобороны.

Напомним, последний раз воздушная тревога в столице звучала в ночь с 8 на 9 мая. Тогда оккупанты применили крылатые ракеты, которые были запущены из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, предположительно из района Каспийского моря. Но все ракеты, а это около 15 единиц оружия, были сбиты противовоздушной обороной.

Однако в предыдущую ночь, с 7 на 8 мая, Киев пережил самую массовую дроновую атаку за все время полномасштабной войны. Над столицей было сбито 36 беспилотников-камикадзе.

Также Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев рассказал, что небо Киева будут защищать новые мобильные группы противовоздушной обороны. Также новые ПВО будут защищать воздушное пространство севера Украины.