Сколько раз Кличко лгал о Подольском мосте: расследование

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА

Недавно мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз заявил, что движение по Подольско-Воскресенскому мосту откроют "в ближайшие недели". Однако журналисты выяснили, что такие анонсы из уст киевского руководителя звучат с 2019 года.

Об этом столичный глава сказал в эфире телеканала КИЕВ24.

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"В ближайшее время буду рад отчитываться об открытии движения на Подольско-Воскресенском мосту. Я думаю, что в ближайшие недели это произойдет. Мы заканчиваем. Было много спекуляций, потому что в представлении киевлян этот мост — это арка через Днепр. Но все, кто поедет через тот мост, будут удивлены, потому что это 9,5 километров моста в воздухе над островами и Днепром", — заявил мэр Киева, и добавил, что в эксплуатацию планируют запустить только первую часть моста.

Отметим, что этот мост строят 30 лет. В 1986 году планы построить Подольский мост появились в генплане Киева. Подготовительные работы начались в 1996 году, но через год строительство остановили.

Только в 2004 году проект строительства был утвержден. Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий обещал построить мост к 2011 году, экс-премьер-министр Николай Азаров — к 2012 году, тогдашний глава КГГА Александр Попов — до второй половины 2013 года.

Согласно расследованию от издания "Информатор", действующий городской глава 4 года "кормит обещаниями" завершить мост. Первое сообщение появилось в 2019 году.

Заявление Кличко от 15.03.2019. Источник: Киевский городской совет

"Наша задача — до конца следующего года запустить автосообщение через Подольско-Воскресенский мост. Жители Троещины ждут этого", — сказал Виталий Кличко.

В 2020 году он снова об этом подчеркнул.

"Сегодня был на Подольско-Воскресенском мосту. Работы там продолжаются. И до конца этого года мы откроем автосообщение по новому мосту!", — говорил он.

Подобные обещания также фиксировались в апреле, августе и сентябре 2020 года. В 2021 году Кличко отмечал запуск моста в феврале, марте, июне и декабре. Подобное заявление было даже 16 февраля прошлого года, почти за неделю до полномасштабного вторжения.

"Когда мы говорим об этом объекте, то речь идет не только о городе через реку Днепр, а о комплексе мостов, эстакад и тоннелей, общей протяженностью свыше 10 км, которые соединят Разделение с Воскресенским массивом и Троещиной. И этот важный для транспортной инфраструктуры города мостовой переход — на финальной стадии строительства!", — говорил мэр Киева.

Теперь же, как отмечает издание, история может повториться снова.

"Очень хочу и думаю, что все нормально - дай Бог, у нас не будет форс-мажоров, через несколько месяцев у нас будет уже автосообщение между левым и правым берегом", — заявил мэр Киева в понедельник.

В материале добавляют: неосторожные прогнозы могут сыграть с мэром плохую шутку, как в истории о мальчике, кричавшем "Волк!".

Напомним, что ранее Виталий Кличко уже рассказывал о Подольско-Воскресеньском мосту. А также отреагировал на сообщения о разворовывании столичными чиновниками денег на ремонт военного госпиталя.