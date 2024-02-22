Следственная комиссия Рады займется расследованием функционирования Киева во время войны

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В Киеве будут проверять эффективность функционирования органов публичной власти во время действия военного положения. Верховная Рада приняла решение о создании Временной специальной комиссии.

Об этом сообщают народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк в четверг, 22 февраля.

В Киеве будут проверять функционирование местных властей

"Верховная Рада приняла проект Постановления 10460 об образовании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам исследования эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения", — написал Гончаренко.

По его словам, "за" соответствующее решение проголосовали 252 народных депутата.

Скриншот сообщения Гончаренко

"Парламент создал ВСК по расследованию функционирования местных властей Киева", — отметил Железняк.

Он уточнил, что главой комиссии стал Виталий Безгин.

Скриншот сообщения Железняка

Напомним, в Киеве предприятие два года не платило за земельный участок на Подоле. Прокуратура через суд взыскала с него более 220 тыс. гривен.

Также мы писали, что глава и основатель Офиса трансформации Максим Бахматов заявил, что в Киеве мосты могут упасть в любой момент. По его словам, 90% мостов в столице находятся в аварийном состоянии.