Слідча комісія Ради займеться розслідуванням функціонування Києва під час війни

Перевірка документів. Ілюстративне фото: freepik

У Києві будуть перевіряти ефективність функціонування органів публічної влади під час дії воєнного стану. Верховна Рада України ухвалила створення Тимчасової спеціальної комісії.

Про це повідомляють народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк у Telegram в четвер, 22 лютого.

У Києві перевірятимуть функціонування місцевої влади

"Верховна Рада ухвалила проєкт Постанови 10460 про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану", — написав Гончаренко.

За його словами, "за" відповідне рішення проголосували 252 народні депутати.

Скриншот допису Гончаренка

"Парламент створив ТСК по розслідуванню функціонування місцевої влади Києва", — зазначив Железняк.

Він уточнив, що головою комісії став Віталій Безгін.

Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, у Києві підприємство два роки не платило за земельну ділянку на Подолі. Прокуратура через суд стягнула з нього понад 220 тис. гривень.

Також ми писали, що голова та засновник Офісу трансформації Максим Бахматов заявив, що у Києві мости можуть впасти в будь-який момент. За його словами, 90% мостів у столиці перебувають в аварійному стані.