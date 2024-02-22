Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Слідча комісія Ради займеться розслідуванням функціонування Києва під час війни arrow

Слідча комісія Ради займеться розслідуванням функціонування Києва під час війни

22 лютого 2024 13:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Слідча комісія Ради займеться розслідуванням функціонування Києва під час війни
Перевірка документів. Ілюстративне фото: freepik
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві будуть перевіряти ефективність функціонування органів публічної влади під час дії воєнного стану. Верховна Рада України ухвалила створення Тимчасової спеціальної комісії.

Про це повідомляють народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк у Telegram в четвер, 22 лютого.

У Києві перевірятимуть функціонування місцевої влади

"Верховна Рада ухвалила проєкт Постанови 10460 про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану", — написав Гончаренко.

За його словами, "за" відповідне рішення проголосували 252 народні депутати.

null
Скриншот допису Гончаренка

"Парламент створив ТСК по розслідуванню функціонування місцевої влади Києва", — зазначив Железняк.

Він уточнив, що головою комісії став Віталій Безгін.

null
Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, у Києві підприємство два роки не платило за земельну ділянку на Подолі. Прокуратура через суд стягнула з нього понад 220 тис. гривень.

Також ми писали, що голова та засновник Офісу трансформації Максим Бахматов заявив, що у Києві мости можуть впасти в будь-який момент. За його словами, 90% мостів у столиці перебувають в аварійному стані.

Верховна Рада
Київ
влада
перевірки
народні депутати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Актуальне по темі