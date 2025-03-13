Слончак прокомментировал свою связь с Денисом Комарницким

Слончак объяснил свою связь с беглым депутатом Комарницким
Депутат Киевского городского совета Владимир Слончак объяснил свою связь с бывшим депутатом-беглецом Денисом Комарницким. Он подтвердил, что знаком с ним.
Об этом Владимир Слончак сказал в комментарии Новини.LIVE в четверг, 13 марта.
Связь Слончака с Комарницким
"Знаком ли я с человеком? Да, знаком", — подчеркнул Слончак.
Депутат говорит, что не удивлен своим появлением в расследовании Bihus.info. По словам Слончака, он лично знаком с бывшим депутатом, который сбежал за границу, Денисом Комарницким. Однако их общение ограничивалось исключительно личными вопросами.
Что предшествовало
Журналисты обнародовали записи разговоров, на которых Слончак и Комарницкий обсуждают взятки и комиссионные за земельные сделки в Киеве.
Депутат заверил, что их общение не влияло на его политические решения.
Напомним, недавно НАБУ и САП разоблачили высокопоставленных чиновников КГГА и Киевского городского совета в земельных схемах. Возглавлял группировку Денис Комарницкий.
Впоследствии стало известно, что бывший депутат Комарницкий выехал за границу.
А сегодня мэр Киева Виталий Кличко анонсировал значительные кадровые изменения в столичной власти, в частности в сфере земельных отношений и градостроительства.
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