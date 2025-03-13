Слончак прокомментировал свою связь с Денисом Комарницким

Депутат Киевсовета Владимир Слончак. Фото: facebook.com/vslonchak

Депутат Киевского городского совета Владимир Слончак объяснил свою связь с бывшим депутатом-беглецом Денисом Комарницким. Он подтвердил, что знаком с ним.

Об этом Владимир Слончак сказал в комментарии Новини.LIVE в четверг, 13 марта.

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Связь Слончака с Комарницким

"Знаком ли я с человеком? Да, знаком", — подчеркнул Слончак.

Депутат говорит, что не удивлен своим появлением в расследовании Bihus.info. По словам Слончака, он лично знаком с бывшим депутатом, который сбежал за границу, Денисом Комарницким. Однако их общение ограничивалось исключительно личными вопросами.

Что предшествовало

Журналисты обнародовали записи разговоров, на которых Слончак и Комарницкий обсуждают взятки и комиссионные за земельные сделки в Киеве.

Депутат заверил, что их общение не влияло на его политические решения.

Напомним, недавно НАБУ и САП разоблачили высокопоставленных чиновников КГГА и Киевского городского совета в земельных схемах. Возглавлял группировку Денис Комарницкий.

Впоследствии стало известно, что бывший депутат Комарницкий выехал за границу.

А сегодня мэр Киева Виталий Кличко анонсировал значительные кадровые изменения в столичной власти, в частности в сфере земельных отношений и градостроительства.