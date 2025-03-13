Слончак прокоментував свій звʼязок з Денисом Комарницьким

Депутат Київради Володимир Слончак. Фото: facebook.com/vslonchak

Депутат Київської міської ради Володимир Слончак пояснив свій звʼязок з колишнім депутатом-втікачем Денисом Комарницьким. Він підтвердив, що знайомий з ним.

Про це Володимир Слончак сказав в коментарі Новини.LIVE у четвер, 13 березня.

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Звʼязок Слончака з Комарницьким

"Чи знайомий я з людиною? Так, знайомий", — наголосив Слончак.

Депутат каже, що не здивований своєю появою в розслідуванні Bihus.info. За словами Слончака, він особисто знайомий з колишнім депутатом, який втік за кордон, Денисом Комарницьким. Однак їхнє спілкування обмежувалося виключно особистими питаннями.

Що передувало

Журналісти оприлюднили записи розмов, на яких Слончак та Комарницький обговорюють хабарі та комісійні за земельні угоди в Києві.

Депутат запевнив, що їхнє спілкування не впливало на його політичні рішення.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП викрили високопосадовців КМДА та Київської міської ради в земельних схемах. Очолював угрупування Денис Комарницький.

Згодом стало відомо, що колишній депутат Комарницький виїхав за кордон.

А сьогодні мер Києва Віталій Кличко анонсував значні кадрові зміни в столичній владі, зокрема в сфері земельних відносин та містобудування.