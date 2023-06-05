Смертельное ДТП под Киевом: с какой скоростью ехал судья, насмерть сбивший военного

Председатель Макаровского суда Алексей Тандыр. Фото: Google

Ночью, 26 мая, глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр сбил насмерть военного на блокпосту в Киевской области. Подозреваемый существенно превысил скорость.

Об этом сообщают СМИ.

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Превысил скорость в 20 раз

Известно, что судья Тандыр ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км\ч. Однако, по правилам, скорость автомобиля не должна превышать 5 км\ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.

"Двигаясь со скоростью примерно 100 км/ч, не принял меры для уменьшения скорости вплоть до остановки транспортного средства и напротив дома №139 по проспекту Победы в Киеве совершил наезд на временное ограждение контрольно-пропускного пункта и несшего службу военнослужащего. В результате дорожно -транспортного происшествия военный получил телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия", — сообщается в судебном постановлении.

В то же время, подозреваемый утверждает, что ехал с небольшой скоростью — всего 20 км/ч. Но объяснить, почему тело военного лежало в 30 м от легковика, судья так и не смог.

Напомним, ранее мы писали, что Высший совет правосудия отстранил главу Макаровского районного суда Алексея Тандыра от совершения правосудия. Представление Офиса генпрокурора поддержали все члены ВРП.

Также добавим, что председатель Макаровского районного суда мог помогать другим водителям под хмельком избегать ответственности.