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ВРП ухвалила рішення щодо судді, звинуваченого у смертельній ДТП з нацгвардійцем

2 червня 2023 11:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ВРП ухвалила рішення щодо судді, звинуваченого у смертельній ДТП з нацгвардійцем
Голова Макарівського суду Олексій Тандир. Фото: Адвокатпост
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Вища рада правосуддя відсторонила голову Макарівського районного суду Олексія Тандира від здійснення правосуддя. Подання Офісу генпрокурора підтримали усі члени ВРП.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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Подання прокуратури

Заступник генерального прокурора України відправив подання до Вищої ради правосуддя щодо керівника Макарівського районного суду у Київській області Олексія Тандира.

У поданні йшлося про те, щоб відсторонити Тандира від займаної посади.

Рішення ВРП

Засідання Вищої ради правосуддя відбулося у п’ятницю 2 червня.

Судді, розглянувши подання прокуратури, ухвалили рішення відсторонити Олексія Тандира від здійснення правосуддя.

Це рішення підтримали усі члени ВРП.

Нагадаємо, вчора вночі, 26 травня, автомобіль преміум-класу збив на смерть військового Нацгвардії на блокпосту у Київській області. Підозрюваним став голова Макарівського райсуду Олексій Тандир. Зазначалося, що посадовець був напідпитку.

Також ми писали, що голова Макарівського районного суду міг допомагати іншим водіям напідпитку уникати відповідальності. Активісти кажуть, що саме Тандир свого часу закрив адміністративне провадження за фактом скоєння ДТП, яке було відкрите іншим суддею.

Додамо, суд задовольнив клопотання прокуратури щодо примусового відібрання біологічних зразків судді. Він відмовився від здачі аналізів на наркотичне та алкогольне сп'яніння.

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