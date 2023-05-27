Судді, який збив нацгвардійця, обрали запобіжний захід

Суддя Макарівського суду Олексій Тандира у залі суду. Фото: скріншот

У неділю, 27 травня, судове рішення було винесено стосовно судді Макарівського районного суду Олексія Тандира. Тандира було затримано у зв'язку з аварією, яка сталася в ніч проти 26 травня, коли його автомобіль збив на смерть співробітника національної гвардії.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

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Олексій Тандира утримуватиметься під вартою до 21 липня 2023 року, і йому не надається можливість виплати застави.

Адвокати обвинуваченого продовжують стверджувати, що Тандира не був п'яним і не перевищив швидкість. Олег Юрченко, один з адвокатів, зазначив, що початковий рапорт після аварії не містив даних про вживання алкоголю. Юрченко також заявив, що біологічні зразки були незаконно взяті у Тандира.

Суддя Тандир, за словами адвоката Ірини Бовнегі, Тандира ніколи раніше не був підданий переслідуванню, і скоєне діяння було "ненавмисним". Вона стверджує, що домашній арешт з електронним браслетом забезпечив би належну поведінку підзахисного.

Проте адвокат сім'ї загиблого 22-річного Вадима Бондаренка Денис Шевченко висловив сподівання на справедливе рішення суду та сувору кару для Тандира. Сім'я поки що відмовляється від вибачень і сподівається на справедливість. Бондаренка буде поховано завтра, 28 травня, на Черкащині.

Нагадаємо, вчора вночі, 26 травня, голова Макарівського райсуду збив на смерть військового Нацгвардії на блокпості. Зазначається, що чиновник був у нетверезому стані.

Також ми писали, що голова Макарівського районного суду міг допомагати іншим водіям напідпитку уникати відповідальності. Активісти кажуть, що саме Тандир свого часу закрив адміністративне провадження за фактом ДТП, відкритого іншим суддею.

Додамо, за клопотання прокуратури у судді, який збив нацгвардійця , примусово взяли біологічні зразки. Їх направили на дослідження експертам.