ДТП в Киеве 4 ноября — водителю автобуса объявили подозрение

Последствия ДТП в Киеве 4 ноября. Фото: Новини.LIVE

Водитель автобуса, который 4 ноября стал причиной смертельного дорожно-транспортного происшествия в Голосеевском районе Киева, сообщено о подозрении. В результате аварии пострадали четыре человека, еще один человек погиб.

Об этом сообщили в полиции Киева во вторник, 5 ноября.

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Правоохранители напомнили, что авария произошла вчера в Голосеевском районе. В результате ДТП погиб 43-летний военный, пострадали четыре человека, среди которых виновник аварии и трое военнослужащих.

ДТП в Киеве 4 ноября. Фото: Нацполиция

ДТП в Киеве 4 ноября. Фото: Нацполиция

ДТП в Киеве 4 ноября. Фото: Нацполиция

ДТП в Киеве 4 ноября. Фото: Нацполиция

ДТП в Киеве 4 ноября. Фото: Нацполиция 1/5 ​ 5

В полиции выяснили, что причиной ДТП стало превышение скорости водителем автобуса. Кроме того, он совершал движение без учета дорожной ситуации, из-за чего совершил наезд на два автомобиля, которые остановились из-за поломки одного из них.

Виновнику аварии грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Голосеевском районе Киева произошло масштабное ДТП — автобус на скорости протаранил автомобили и МАФ.

По данным очевидцев, вероятной причиной смертельной аварии могла стать детонация боеприпасов в военной машине.