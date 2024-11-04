ДТП на Теремках у Києві 4 листопада — якою була перша реакція водія

Свідки прокоментували реакцію водія на ДТП у Києві
У Києві у мікрорайоні Теремки 4 листопада сталася масштабна ДТП за участю чотирьох транспортних засобів. Водій автобуса стверджує, що не винний в аварії.
Про це повідомила свідок аварії у коментарі для Новини.LIVE у понеділок, 4 листопада.
ДТП на Теремках
Сьогодні вранці на вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі Києва сталася масштабна ДТП.
Повідомляється, що внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів — "Mercedes-Benz" та "Lada Niva", а також автобуса "Mitsubishi", було затиснуто водія та пасажирів.
Свідок події зазначила, що, коли витягували водія автобуса він був у шоковому стані та повторював, що нікого не вбивав та не винний. За його словами, автобус підрізали.
Нагадаємо, внаслідок масштабної аварії у Голосіївському районі Києва відомо про одного загиблого та щонайменше чотирьох постраждалих.
За даними очевидців, імовірною причиною смертельної аварії могла стати детонація боєприпасів у військовій машині.
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