ДТП на Теремках у Києві 4 листопада — якою була перша реакція водія

Наслідки ДТП у Голосіївському районі Києва. Фото: ДСНС

У Києві у мікрорайоні Теремки 4 листопада сталася масштабна ДТП за участю чотирьох транспортних засобів. Водій автобуса стверджує, що не винний в аварії.

Про це повідомила свідок аварії у коментарі для Новини.LIVE у понеділок, 4 листопада.

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Сьогодні вранці на вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі Києва сталася масштабна ДТП.

Повідомляється, що внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів — "Mercedes-Benz" та "Lada Niva", а також автобуса "Mitsubishi", було затиснуто водія та пасажирів.

Свідок події зазначила, що, коли витягували водія автобуса він був у шоковому стані та повторював, що нікого не вбивав та не винний. За його словами, автобус підрізали.

Нагадаємо, внаслідок масштабної аварії у Голосіївському районі Києва відомо про одного загиблого та щонайменше чотирьох постраждалих.

За даними очевидців, імовірною причиною смертельної аварії могла стати детонація боєприпасів у військовій машині.