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Смертельна ДТП у Києві — водію автобуса оголосили підозру

5 листопада 2024 12:58
Карина Приходько - Редактор
ДТП у Києві 4 листопада — водію автобуса оголосили підозру
Наслідки ДТП у Києві 4 листопада. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Водію автобуса, який 4 листопада спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Голосіївському районі Києва, повідомлено про підозру. Внаслідок аварії постраждало четверо осіб, ще один чоловік загинув.

Про це повідомили у поліції Києва у вівторок, 5 листопада. 

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Правоохоронці нагадали, що аварія сталася вчора у Голосіївському районі. Внаслідок ДТП загинув 43-річний військовий, постраждали четверо людей, серед яких винуватець аварії та троє військовослужбовців.

  • Смертельна ДТП у Києві — водію автобуса оголосили підозру - фото 1
    Наслідки ДТП у Києві 4 листопада. Фото: Нацполіція
  • Смертельна ДТП у Києві — водію автобуса оголосили підозру - фото 2
    Наслідки ДТП у Києві 4 листопада. Фото: Нацполіція
  • Смертельна ДТП у Києві — водію автобуса оголосили підозру - фото 3
    Наслідки ДТП у Києві 4 листопада. Фото: Нацполіція
  • Смертельна ДТП у Києві — водію автобуса оголосили підозру - фото 4
    Наслідки ДТП у Києві 4 листопада. Фото: Нацполіція
  • Смертельна ДТП у Києві — водію автобуса оголосили підозру - фото 5
    Наслідки ДТП у Києві 4 листопада. Фото: Нацполіція
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У поліції з’ясували, що причиною ДТП стало перевищення швидкості водієм автобуса. Крім того, він здійснював рух без урахування дорожньої ситуації, через що скоїв наїзд на два автомобілі, які зупинились через поломку одного з них.

Винуватцю аварії загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, зарнку  у Голосіївському районі Києва трапилася масштабна ДТП — автобус на швидкості протаранив автомобілі та МАФ. 

За даними очевидців, імовірною причиною смертельної аварії могла стати детонація боєприпасів у військовій машині.

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