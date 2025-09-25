Збільшення аварій у Києві — скільки людей загинуло цьогоріч

ДТП у Києві. Фото: Нацполіція

За вісім місяців 2025 року кількість смертельних аварій на дорогах у Києві зросла на 46%. Упродовж цього періоду загинула 91 людина.

Про це повідомив член Ради U-Cycle Владислав Панченко в ефірі "Київського часу".

Панченко розповів, що цього року в столиці загинув вже 91 учасник дорожнього руху. Для порівняння, за аналогічний період минулого року таких випадків було менше, що робить нинішню статистику рекордно високою.

Експерт зазначає, що у середньому гине 4-5 людей на місяць, але окремі місяці можуть сягати 16 смертей.

Нагадаємо, віцепрезидент Автомобільної федерації України заявив, що причиною усіх аварій у Київі є перевищення швидкості на дорогах. За його словами, водії переоцінюють свої можливості.

Водночас депутат Андрій Вітренко вважає, що відповідальність за усі ДТП у Києві несе міська влада. За його словами, в місті бракує елементарного.

Також відомо, що за рік на дорогах у Варшаві гине у 5 разів менше людей, ніж у Києві. Щороку в українській столиці трапляється понад 100 смертей.