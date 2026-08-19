Смертельное ДТП в Киеве: водителю грозит 10 лет лишения свободы
В Киеве 23-летнему водителю автомобиля Volkswagen Golf было предъявлено подозрение по факту дорожно-транспортного происшествия в Соломенском районе 19 августа, в ходе которого легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Виновник аварии двигался по полосе для общественного транспорта и столкнулся с маршрутным автобусом, после чего врезался в людей на остановке.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Новини.LIVE.
Смертельное ДТП в Киеве 19 августа
Водителю Volkswagen Golf объявлено подозрение в нарушении ПДД, повлекшем гибель двух человек.
"Установлено, что водитель двигался по полосе, предназначенной для общественного транспорта, со стороны ул. Ереванской в направлении ул. Уманской. При попытке перестроиться в другую полосу он допустил боковое столкновение с маршрутным автобусом "Богдан", который ехал впереди", — говорится в сообщении.
После столкновения легковой автомобиль потерял управляемость и вылетел на остановку общественного транспорта, где в тот момент находились люди. В результате аварии погибли две женщины в возрасте 52 и 35 лет. Кроме того, ещё четверо человек получили ранения. Речь идёт о мужчинах 33 и 24 лет, а также о женщинах 67 и 18 лет.
Наказание виновнику ДТП
Правоохранители задержали водителя. По предварительной информации, он был трезв. Действия виновника квалифицировали как нарушение ПДД, повлекшее гибель двух человек.
"Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на три года. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева, 19 августа в Соломенском районе на Чоколевском бульваре произошло ДТП. Автомобиль Volkswagen на значительной скорости врезался в маршрутный автобус и въехал в остановку, где находились люди.
Впоследствии глава МВД Иван Выговский опубликовал видео, на котором виден момент аварии в Киеве. Водителя Volkswagen задержали.
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