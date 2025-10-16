Свалку в парке Балка Проня все же ликвидируют — решение суда

Мусорная свалка в парке "Балка Проня". Фото: прокуратура Украины

В киевском парке "Балка Проня" ликвидируют свалку, куда свозили отходы строительства, дорожные ежи и бетонные блоки. Прокуратура отстояла решение в апелляции.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 16 октября.

Дело о свалке в парке "Балка Проня"

В прокуратуре рассказали, что Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева, которым удовлетворен иск Соломенской окружной прокуратуры и обязал КП "ДЭУ Соломенского района г. Киева" ликвидировать свалку.

Речь идет о земельном участке коммунальной собственности по улице Кадетский Гай в Соломенском районе. Специалисты Государственной экологической инспекции Столичного округа установили, что она использовалась для незаконного сброса отходов, опасных для здоровья людей и окружающей среды.

"Согласно Детальному плану территории в пределах улиц Народного ополчения, Эрнста, Ивана Пулюя, вдоль реки Совки и верхнего каскада Совских прудов в Соломенском районе Киева, эта территория по функциональному назначению относится к территории парка "Балка Проня"", — говорится в сообщении.

В то же время в прокуратуре отметили, что коммунальное предприятие свозило туда отходы строительства, дорожные ежи, бетонные блоки и другие отходы, что привело к засорению и загрязнению участка.

Также правоохранители отметили, что Соломенская окружная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунальной корпорации "Киевавтодор" и экс-руководителя коммунального предприятия ДЭУ из-за служебной халатности и загрязнения этого земельного участка (ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 367 УК Украины). Также подан гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.

Напомним, летом в Киеве вспыхнул скандал из-за свалки на Троещине. Она годами существует на улице Героев Энергетиков.

На КГГА подали в суд, чтобы заставить убрать стихийную свалку. Замусоренные участки площадью более 4,7 га лежат рядом с озером Алмазным и представляют экологическую угрозу.