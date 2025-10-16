Сміттєзвалище в парку Балка Проня все ж ліквідують — рішення суду

Сміттєзвалище в парку "Балка Проня". Фото: прокуратура України

У київському парку "Балка Проня" ліквідують сміттєзвалище, куди звозили відходи будівництва, дорожні їжаки та бетонні блоки. Прокуратура відстояла рішення в апеляції.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 16 жовтня.

Справа про сміттєзвалище у парку "Балка Проня"

У прокуратурі розповіли, що Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення Господарського суду Києва, яким задоволено позов Солом’янської окружної прокуратури та зобов’язано КП "ШЕУ Солом’янського району м. Києва" ліквідувати сміттєзвалище.

Йдеться про земельну ділянку комунальної власності по вулиці Кадетський Гай у Солом’янському районі. Спеціалісти Державної екологічної інспекції Столичного округу встановили, що вона використовувалася для незаконного скидання відходів, небезпечних для здоров'я людей та довкілля.

"Відповідно до Детального плану території в межах вулиць Народного ополчення, Ернста, Івана Пулюя, вздовж річки Совки та верхнього каскаду Совських ставків у Солом'янському районі Києва, ця територія за функціональним призначенням належить до території парку "Балка Проня"", — йдеться у повідомленні.

Водночас у прокуратурі зазначили, що комунальне підприємство звозило туди відходи будівництва, дорожні їжаки, бетонні блоки та інші відходи, що призвело до засмічення та забруднення ділянки.

Також правоохоронці зазначили, що Солом'янська окружна прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівника комунальної корпорації "Київавтодор" та екскерівника комунального підприємства ШЕУ через службову недбалість та забруднення цієї земельної ділянки (ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 367 КК України). Також подано цивільний позов про відшкодування завданої шкоди.

Нагадаємо, влітку спалахнув у Києві спалахнув скандал через сміттєзвалище на Троєщині. Воно роками існує на вулиці Героїв Енергетиків.

На КМДА подали до суду, аби змусити прибрати стихійне сміттєзвалище. Засмічені ділянки площею понад 4,7 га лежать поруч із озером Алмазним і становлять екологічну загрозу.