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Вспышка в небе над Киевом: в столице начали продавать "свеженький метеорит"

20 апреля 2023 15:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Вспышка в небе над Киевом: в столице начали продавать "свеженький метеорит"
В Киеве продается метеорит. Фото: pixabay.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После того как в небе над столицей накануне была видна необычная вспышка, в Киеве на онлайн-площадках начали продавать кусочки метеорита.

Новини.LIVE выяснили где и по каким ценам продают "кусочки свеженького метеорита".

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В Киеве продают "свеженький метеорит"

В четверг, 20 апреля, на одной из онлайн-площадок по продажам ОЛХ появилось объявление о том, что продается метеорит.

Продавец опубликовал объявление, что продает "свеженький метеорит". Камень весом 12 кг автор объявления оценил в десять тысяч гривен. Однако цена может быть договорной, поскольку метеориты разных размеров и формы.

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Объявления по продаже метеорита на ОЛХ. Фото: скриншот

"ОФИЦИАЛЬНО. Это был не спутник, вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лирид. Лириды — очень быстрые и яркие метеоры. Они не оставляют воспаленных следов, когда проносятся через атмосферу Земли", — говорится в описании в одном из объявлений.

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Объявления по продаже метеорита на ОЛХ. Фото: скриншот
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Объявления по продаже метеорита на ОЛХ. Фото: скриншот

Вспышка в небе над Киевом

Накануне вечером, 19 апреля, в Киеве впервые за шесть дней, была объявлена воздушная тревога. Жители города увидели в небе яркие вспышки и услышали звуки, похожие на взрывы. Впрочем, с чем были связаны вспышки над Киевом, до сих пор точно неизвестно.

Сначала сообщали о якобы работе сил ПВО. Впоследствии стало известно, что угрозы со стороны россиян не было, и ПВО не работали. В то же время "тревогу" объявили, чтобы успокоить людей

Кроме ПВО была еще одна версия о падении спутника NASA. Впрочем, уже к утру 20 апреля это опровергли. В космическом агентстве заявили, что спутник все еще находится на орбите.

Напомним, после появления в небе над Киевом загадочной зеленой вспышки, относительно которой до сих пор не предоставили никаких официальных объяснений, украинцы в сети начали шутить и создавать остроумные мемы.

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